Kia al fianco di runner e appassionati alla Stramilano 2024

L’obiettivo dichiarato è quello “di ispirare il movimento tra le persone, in uno degli eventi sociali più importanti per la città di Milano”. Kia Italia, Mobility Provider di Stramilano 2024, lo ha fatto alla guida della sua Kia EV6 - vincitrice del premio Car of the Year 2022 - safety car ufficiale della mezza maratona, che è partita ieri da Piazza Castello, in un inedito percorso di 21 km, tra gli scorci più belli di Milano. L’appuntamento per sportivi e appassionati è diventato anche l’occasione per fare la differenza in campo sociale perché Kia, grazie al superamento del target di 300 accessi al “Kia Unstoppable Energy”, allestito in Piazza Duomo durante la manifestazione, donerà una EV9 attrezzata per il primo soccorso all’Associazione AVIS di Cologno Monzese. RTL 102.5, radio ufficiale della 51a edizione della Stramilano 2024 con Jessica Brugali, speaker e volto social di RTL 102.5, madrina di questa edizione con la propria squadra, ha offerto ai suoi ascoltatori un coinvolgimento totale nell'esperienza della Stramilano. Con collegamenti in diretta dai punti cruciali della corsa, retroscena esclusivi, interviste con partecipanti e organizzatori.

KIA, ISPIRARE IL MOVIMENTO

Per Kia il concetto di “movimento” è un elemento centrale della filosofia del brand, nel pensare la mobilità di oggi e di domani, nel connettere le persone. Il movimento abbraccia il cambiamento e ispira le idee. Lo scopo in Kia è quello di fornire prodotti e servizi innovativi, che ispirino le persone quando si muovono, che siano significativi e che dimostrino l’impegno di Kia con la risorsa più preziosa: il tempo. “Siamo felici che Kia, con la propria gamma di veicoli a zero emissioni, sia stato Mobility Provider di Stramilano 2024, un evento dove tutti i milanesi e non solo scoprono, attraverso il movimento, la città di Milano da un diverso punto di vista” ha commentato Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director ricordando pure come Kia, per un’intera settimana da sabato 16 marzo, sia stata presente, allo Stramilano Centre in Piazza Duomo per far conoscere a tutti gli appassionati le proprie innovative soluzioni di mobilità sostenibile.