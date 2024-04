Carabinieri morti, la donna alla guida del suv positiva primi test tossicologici

Positiva all’alcol e non solo, perché tracce di cocaina sarebbero state trovate nel suo sangue anche se quest’ultimo esito dovrà essere verificato da un controesame. La donna alla guida di un suv si è scontrata con una vettura di servizio dei carabinieri provocando la morte sul colpo dell’appuntato scelto Francesco Ferraro e del maresciallo Francesco Pastore, il ferimento di un collega e di un’altra persona. La 31enne era da poco tornata in libertà dopo una condanna proprio per droga. Per le vittime di 25 e 27 anni a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, e a Manfredonia, in provincia di Foggia, oggi sono state allestite le camere ardenti e domani si terranno i funerali. Due vite stroncate che hanno scosso profondamente cittadini e vertici delle istituzioni, a partire dal Capo dello Stato, Mattarella. L’appuntato scelto Ferraro non doveva nemmeno essere lì, aveva finito il turno alle 22 ed era rimasto in servizio per aiutare i colleghi.

TRE COMUNITA’ IN LUTTO

Lutto cittadino per il giorno dei funerali a Montesano Salentino (Lecce), dove era nato Francesco Ferraro. Lo annuncia l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Maglie mentre il vice sindaco Alessandro Verardo ricorda l'amico che ha sempre dedicato la sua vita al sociale. Profondo dolore anche a Manfredonia (Foggia), città di cui era originario il maresciallo Francesco Pastore che aveva avuto il desiderio di fare il carabiniere fin da piccolo, una passione ereditata dal padre militare dell'Arma. Ma anche tutta la città di Campagna è sgomenta, la prima assegnazione dopo aver terminato la Scuola sottoufficiali di Velletri per Pastore e la destinazione di Ferraro dopo aver vinto il concorso.

LA TRAGICA SORTE DI FERRARO

L’appuntato scelto Ferraro quella sera, non doveva essere li. Aveva terminato di lavorare alle 22, ma invece di far rientro in stazione ha deciso di unirsi a un’altra pattuglia che avrebbe dovuto smontare a mezzanotte.