Barbara d'Urso e Sanremo 2024: "Amadeus? Non so di che parliamo". Ecco cosa dice in radiovisione Photo Credit: agenziafotogramma.it

"Sanremo 2024? "Non so di cosa state parlando". Barbara d'Urso rompe il silenzio su Rtl 102.5 dopo il tam tam di indiscrezioni degli ultimi giorni. Molti giornali hanno parlato del suo possibile arrivo a Sanremo 2024, targato Amadeus. Per adesso non ci sono conferme e neppure smentite da parte del conduttore e direttore artistico del Festival.



Così, durante Protagonisti' - il programma della sera di Rtl102.5 - arriva la sorpresa: una telefonata a Barbara d'Urso. Che è in camerino per il suo spettacolo.

COSA RISPONDE BARBARA D'URSO

"Sono in camerino" a teatro "per Taxi a due piazze”, risponde l'ex conduttrice di Pomeriggio 5. Poi la provocazione, visto che da giorni si parla del suo arrivo a Sanremo 2024. “Lascia stare Amadeus”, tuona Simioli che aggiunge: "Ti chiamo a condurre il Festival di Napoli”. E la d’Urso risponde: "L’ho già presentato. Per il Festival di Napoli a disposizione".

LA NUOVA VITA DI BARBARA D'URSO SENZA TV

Dopo molti anni in Mediaset, la d'Urso si ritrova senza "video". Da settembre, infatti, il suo Pomeriggio5 è stato affidato a Myrta Merlino. Le due conduttrici potrebbero incontrarsi il prossimo 22 dicembre a Napoli al party di matrimonio di Alessandro Cecchi Paone. Che le ha invitate.

Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset, a giugno, la d'Urso ha perso il suo programma ed è partita per Londra, poi Parigi.

In una recente intervista a La stampa, però, la d'Urso ha detto di non voler affatto andare in pensione. "Non è tempo per pensionarmi. Se torno in tv? Probabile", racconta la d'Urso. Dove la rivedremo? Per adesso non si sa. L'ipotesi Sanremo, tra l'altro, è stata "smontata" da Dagospia qualche giorno.