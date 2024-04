Sempre più i Paperon Dè Paperoni. Le new entry, i più giovani, gli italiani

Per conoscere meglio il mondo di Zio Paperone, figura iconica della Disney che letteralmente si tuffava tra le monete del suo deposito e teneva sotto protezione ‘la Numero Uno’, il primo soldino guadagnato come lustrascarpe in Scozia, basterà sfogliare Forbes. La rivista statunitense, come ogni anno, ha stilato l’elenco dei miliardari nel mondo, oggi. Nella top 10 delle persone più ricche del pianeta, otto sono statunitensi e sei devono le loro ricchezze alle industrie tecnologiche.

I MILIARDARI AUMENTANO, ARNAULT E’ IL PIU’ RICCO AL MONDO

Sul podio, forte di un patrimonio stimato in 233 miliardi di dollari, c’è Bernard Arnault (e la sua famiglia), a capo del colosso francese dei beni di lusso LVMH. Al secondo posto in classifica c'è Elon Musk (Tesla, Space X) con 195 mld di dollari e Jeff Bezos (Amazon) con 194 miliardi di dollari. In quarta posizione troviamo Mark Zuckerberg con 177 miliardi. Secondo Forbes nel 2024 ci saranno 2.781 miliardari. La cifra è di 141 in più rispetto allo scorso anno e 26 in più rispetto al precedente record stabilito nel 2021. Con un punto fermo: le élite sono più ricche che mai, con una ricchezza collettiva di 14,2 trilioni di dollari.

LE NEW ENTRY

La popstar statunitense Taylor Swift è entrata per la prima volta nella lista mondiale dei miliardari di Forbes con 1,1 miliardi di dollari. Altra new entry è Sam Altman, il creatore di ChatGPT con 1 miliardo di dollari. Nella lista di Forbes entrano anche la leggenda del basket Magic Johnson con un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari e il produttore televisivo Dick Wolf, dietro le serie US Law and Order e Chicago PD, anche lui con 1,2 miliardi di dollari.

GLI ITALIANI

Sono tre e tutti uomini gli italiani più ricchi. Giovanni Ferrero è il più ricco di Italia. Forbes stima in 43,8 miliardi la fortuna di Ferrero che, nella classifica generale, è al 26mo posto. Il secondo più ricco di Italia è Andrea Pignataro con 27,5 miliardi (65mo nella classifica generale), seguito da Giorgio Armani con 11,3 miliardi (177ma posizione).