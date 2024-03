Kate, la vicinanza di Harry e Megan. I media GB accusano i troll del web

Con il senno di poi si comprendono appieno le ragioni del silenzio dopo l’intervento chirurgico di gennaio, le difficoltà di comunicazione di corte, la lunga convalescenza. Oggi sulla stampa britannica il sentiment principale è l’enorme shock suscitato dalla “confessione pubblica” della principessa del Galles sulla diagnosi di cancro e la sfida della cura chemioterapica. Ma c’è anche la denuncia del trattamento che i cosiddetti “troll del web” hanno riservato a Kate, in questi ultimi due mesi, e si punta il dito contro le tante “illazioni e teorie cospiratorie” espresse da tanti di fronte al riserbo dei reali. Dopo il videomessaggio della consorte dell’erede al trono il pensiero di molti è andato ai tre figli. La prima preoccupazione anche della principessa, “ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene” le parole di Kate. Un dramma che apre forse uno spiraglio di disgelo fra William, erede al trono britannico, e il fratello minore 'ribelle' Harry.

LA VICINANZA DI HARRY E MEGAN A KATE E WILLIAM

Il Daily Mail, riprende notizie rimbalzate dai media Usa, il Paese in cui Harry e Meghan vivono da quasi 4 anni, stando alle quali i duchi di Sussex sono rimasti all'oscuro della diagnosi della 42enne principessa di Galles fino a ieri: ma si sono comunque affrettati nelle scorse ore a chiamare direttamente al telefono tanto lei quanto William. Il Mail non è in grado di confermare se si sia trattato di "chiamate vocali o in video", ma sottolinea che risultano esservi state due telefonate separate - a Kate e a William - fatte sia da Harry sia da Meghan. Telefonate nelle quali sono state espresse di persona quelle parole di conforto, solidarietà e augurio di pronta guarigione già manifestate attraverso una nota scritta ieri poco dopo la diffusione del video. Nessuno si spinge a prevedere cosa tali piccoli gesti di sensibilità umana possano produrre in futuro, nel contesto di una Royal Family in difficoltà per i problemi di salute a ripetizione di questi mesi e a corto di membri attivi nella rappresentanza della monarchia: in particolare di figure giovani, dopo la polemica uscita di scena dei Sussex. I segnali comunque si sommano a quelli di riavvicinamento già mostrati da Harry nei confronti del padre, il 75enne re Carlo III: con la visita lampo compiuta a Londra nelle settimane scorse, quando il Re ha annunciato d'essere alle prese con un cancro di natura imprecisata.