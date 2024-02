AAA cercasi super fan di Taylor Swift per il Victoria and Albert museum per il ruolo di consulente

Il trend Taylor Swift non smette di essere di moda. La cantante 34enne, nominata persona dell’anno 2023 dal Times, ha un enorme fan-base che spazia dai giovanissimi ai più adulti. Uno tra i milioni di ammiratori potrebbe essere assunto dal museo V&A di Londra come consulente per una futura mostra sulla popstar. Ecco di cosa dovrebbe occuparsi.

Il ruolo