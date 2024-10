Addio a Teri Garr, la Inga di “Frankestein Junior” candidata agli Oscar nel 1983 per il suo ruolo in “Tootsie”

Terry Ann Garr, conosciuta al pubblico come Teri, si è spenta ieri all’età di 79 anni, dopo una lunga lotta contro la sclerosi multipla, malattia che la accompagnava più di vent'anni. Teri nacque nel 1944 a Lakewood, in Ohio e da adolescente si trasferì a New York per studiare danza e recitazione. Raggiunse l’esordio come ballerina in alcuni film insieme a Elvis Presley, per poi ottenere alcuni ruoli minori come attrice in serie tv e sitcom, tra cui “Star Trek”. Dalla seconda metà degli anni ’60, Teri iniziò ad essere scelta per numerosi film e serie tv, che la resero famosa a livello internazionale. Tra i primi film a cui prese parte ci sono “Sogni perduti”, scritto da Jack Nicholson, e “La conversazione” di Francis Ford Coppola, ma è con “Frankenstein Junior” del 1974 che la sua carriera decollò: grazie alle sue capacità comiche, Teri Garr ottenne il ruolo di Inga, l’assistente del dottor Frankenstein, nel film di Mel Brooks. Ne 1983 venne candidata agli Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel film “Tootsie” e negli anni successivi recitò in “Fuori orario” di Martin Scorsese, in “Incontri ravvicinati del terzo tipo” di Steven Spielberg e ne “I protagonisti” di Robert Altman. L’attrice comparse anche in serie tv di successo, come “Friends”, in cui interpretò per tre episodi la madre biologica del personaggio di Lisa Kudrow, ovvero Phoebe. Teri si dedicò anche ad altro nella sua carriera: per esempio, cantò nel programma televisivo degli anni Settanta “The Sonny and Cher Show”, si cimentò nel ruolo di presentatrice per tre puntate del “Saturday Night Live” e partecipò spesso al “Tonight Show” di Johnny Carson e al “Late Night” di David Letterman.





Vita privata e lotta alla malattia

Dal 1979 al 1983, Teri Garr ebbe una relazione con il produttore Roger Birnbaum e nel 1993 si sposò con John O'Neil. Nello stesso anno nacque Molly, la loro unica figlia, e il matrimonio tra i due terminò nel 1999. Nel 2001 l’attrice raccontò pubblicamente della sclerosi multipla, malattia che le era stata diagnosticata nel 1999, dopo quindici anni di sintomi e indagini mediche. La situazione peggiorò nel 2006, quando venne colpita da un aneurisma che la portò ad un coma di una settimana. Nel 2011 lasciò definitivamente la recitazione e, durante gli anni della malattia, Teri Garr si impegnò attivamente in diverse associazioni e organizzazione destinate ad aiutare i malati di sclerosi multipla e fu ambasciatrice della National Multiple Sclerosis Society.