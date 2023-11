Adele all’ultimo concerto: “Sono stata al limite dell’alcolismo per gran parte dei miei 20 anni”

Adele, la cantante brittanica di grande successo, nel suo ultimo concerto a Las Vegas al Caesars Palace ha confessato ai fan di aver rischiato di diventare dipendente dall’alcol. E ha aggiunto: “Ho smesso di bere forse tre mesi e mezzo fa. È noioso. Voglio dire, sono stata letteralmente al limite dell'alcolismo per gran parte dei miei vent'anni, ma mi manca così tanto”.

La confessione

La cantante 35enne, lo scorso novembre ha inaugurato la sua “residency” al The Colosseum a Las Vegas. Lo show, intitolato “Weekends with Adele”, ha visto protagonista l’artista ogni fine settimana. Il New York Times ha definito lo spettacolo “mozzafiato, pieno di drammaticità ed eleganza”. Nell’ultimo appuntamento, la cantante, che si è sempre contraddistinta per la sua sincera spontaneità, si è aperta riguardo la sua relazione con l’alcol: “Sapete, ho smesso di bere molto tempo fa... mi sembra un’eternità. Forse tre mesi e mezzo fa?”. Poi, rivolgendosi ad un ospite vip nelle prime file, ha detto “Quindi goditi il tuo whisky sour. Sono molto, molto gelosa.”