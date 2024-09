Adele: "Mi prendo una lunga pausa dai concerti" Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'annuncio della cantante, che tra ottobre e novembre a Las Vegas concluderà il suo tour

Brutte notizie per i fan di Adele. La cantante britannica ha annunciato, infatti, che si prenderà una pausa dai concerti per un "tempo incredibilmente lungo". Una decisione arrivata dopo l'intensa attività degli ultimi anni. La voce di Rolling in the Deep, Someone Like You e di molte altre hit mondiali ha comunicato lo stop nell'ultima delle sue esibizioni previste nel periodo di 'residency' all'arena di Monaco di Baviera. Adele e i concerti di novembre a Las Vegas Nel dettaglio Adele ha spiegato che la pausa inizierà dopo un'ultima serie di concerti al Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas in programma tra ottobre e novembre (originariamente erano previsti per il mese di marzo, ma sono stati posticipati a causa di un problema di salute della cantante): "E dopo non vi vedrò per un tempo incredibilmente lungo, ma vi terrò nel mio cuore e fantasticherò su questi spettacoli, e su tutti gli spettacoli che ho fatto negli ultimi tre anni. Ho passato gli ultimi sette anni a rifarmi una vita e voglio godermela. Mi mancherete tantissimo". La cantante ha pubblicato il suo ultimo album, dal titolo 30, nel novembre 2021. Il precedente disco, 25, era arrivato nel 2015 dopo quattro anno di stop. L'esordio assoluto nel 2008 con 19, seguito da 21 nel 2011. Quando tornerà in scena Adele? Al momento non si conoscono le date del ritorno in scena di Adele. In base alle sue dichiarazioni, è ipotizzabile che la pausa che si prenderà sarà di alcuni anni, almeno due. Resta da capire quando l'artista tornerà a incidere nuova musica. Va rammentato che a luglio scorso, intervistata dall’emittente tedesca ZDF, la cantante aveva rivelato di volersi prendere del tempo per se stessa e di avere intenzione di dedicarsi ad altri progetti creativi.

