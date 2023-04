Aeroporto di Fiumicino, per la nuova area d'imbarco 6 milioni di passeggeri e l'opera del Bernini

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

L'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino si espande ancora. É stata riaperta oggi la nuova area d’imbarco del Terminal 1, con un molo completamente rinnovato di 25mila metri quadrati, con 22 gate super tech che accoglieranno 6 milioni di passeggeri in partenza ogni anno verso destinazioni nazionali e Schengen. Un'infrastruttura in cui si fondono sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e arte. Per realizzare le nuove strutture non è stato effettuato alcuno scavo e sono stati impiegati materiali di costruzione che consentiranno di contenere i consumi. Tra le novità tecnologiche è presente un nuovo sistema di smistamento bagagli, QR code per rendere più semplice l'orientamento dei passeggeri e leadwall informativi. Aumentano anche gli spazi dedicati ai viaggiatori, che potranno passeggiare tra bellezza e cultura italiana sin dal momento in cui scenderanno dall'aereo.

SODDISFAZIONE DELLE ISTITUZIONI

Un'inaugurazione che ha visto la presenza, tra gli altri, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Sottolineata l'importanza di questa infrastruttura per Roma e per l'intero sistema Paese, anche in vista degli eventi che arriveranno, come il Giubileo 2025, senza contare il flusso di passeggeri dell'estate. “ha dichiarato il Presidente di Mundys, Giampiero Massolo. Per il Gruppo, sono intervenuti anche il Presidente di Aeroporti di Roma Claudio De Vincenti e l'Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone.

L'OPERA DEL BERNINI

E nel percorso che da tempo l'Aeroporto di Fiumicino porta avanti, con uno sguardo sulla cultura, nell'area d'imbarco arriva un pezzo d'arte di grande pregio: il’ di Gian Lorenzo Bernini, l'ultima opera del maestro del Barocco. Realizzata intorno al 1679, proviene dalla Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura ed è considerata il testamento spirituale dell'artista. Ora, grazie alla collaborazione con il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, i passeggeri in partenza potranno ammirarla.