Agguato a Scampia: ucciso un uomo mentre era dal barbiere

È successo tutto nella tarda serata di ieri in un salone da barbiere di via Ghisleri a Napoli, nel quartiere Scampia. La vittima è Camillo Esposito, 29 anni, con precedenti penali per rapina e porto abusivo di armi. L'agguato sarebbe stato teso da una persona armata di pistola e con il volto travisato che, dopo essere entrata nel locale, ha esploso una dozzina di colpi contro la vittima. L'uomo si sarebbe poi rapidamente allontanato a bordo di un auto guidata da un complice che era lì ad attenderlo. La Scientifica è immediatamente intervenuta sul posto (attorno alle 23) e la dinamica dei fatti è tutt'ora in fase di ricostruzione da parte della Squadra Mobile di Napoli che non ha escluso la matrice camorristica, nonostante finora non sia emersa l'appartenenza della vittima alla criminalità organizzata.







NEL LOCALE ANCHE ALTRI DUE UOMINI

Nel locale, al momento dell'agguato, oltre alla vittima erano presenti anche il titolare e un'altra persona che sono già stati ascoltati nella notte dagli investigatori della Squadra Mobile, che hanno anche provveduto ad acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.