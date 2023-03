Agrigento capitale della cultura 2025, Desario: "nasce anche la capitale dell'arte moderna"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

"E' stata una scelta molto difficile perché i progetti presentati dalle città erano tutti bellissimi, che dimostrano la forza del nostro Paese", dice a RTL 102.5 News Davide Desario (direttore di Leggo) e presidente della giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025 in sostituzione del dimissionario Mario Sechi. Alle 13 circa di oggi è stata scelta la città di Agrigento.





PERCHE' E' STATA SCELTA AGRIGENTO?

"Si è arrivati alla scelta di Agrigento perché aveva messo a bilancio una cifra imponente, anche grazie all'aiuto di altri Enti come la Regione, perché ha fatto scelte importanti con progetti culturali, fondamentali per la scelta", racconta ancora Desario in radiovisione. Che poi, nel corso dell'intervista in radiovisione, aggiunge: "Il ministro stamattina ha aperto la busta e, oltre a nominare Agrigento Capitale della Cultura 2025, si è fatto promotore di una nuova iniziativa: nascerà la Capitale dell'Arte moderna. Ci sarà un nuovo concorso, oltre alla capitale del libro e della cultura".





LA DURATA DEL TITOLO

Dura un anno il titolo di Capitale italiana della cultura. Nel 2016 fu assegnato a Mantova poi Pistoia, Palermo e Parma. Lo scorso anno è toccato a Procida. Quest'anno a Bergamo e Brescia.