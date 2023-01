Al Bano a RTL 102.5: "Così è nata l'idea del trio con Morandi e Ranieri"

Continua la marcia di avvicinamento di RTL 102.5 al Festival di Sanremo. Ospite questa mattina in Non Stop News, con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica Al Bano, che all'Ariston tornerà quest'anno per cantare insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri.





"Mi guardo indietro e penso ad anni bellissimo, come lo è pensare che un ragazzo ricco di sogni sia riuscito a trasformare quei sogni in una meravigliosa realtà, e in questo molto mi ha dato anche il Festival di Sanremo" racconta Al Bano. "Sanremo per me è stata una specie di scuola, per un ragazzo nato in un paese del sud Italia in cui non aveva nient'altro che casa, chiesa, campagna e scuola. L'alternativa era la musica, che nasceva soprattutto dal rapporto con il grande Festival di Sanremo. E per me nascere a pochi chilometri da dove è nato Domenico Modugno è stato un elemento in più". Anno dopo anno, Al Bano ha collezionato una serie di successi partecipando al Festival. "Ero io a dire ai discografici di voler andare a Sanremo" racconta. "E mi accontentavano perché grazie a Dio le vendite andavano bene. Si vendevano milioni di dischi".