Alarm Phone, 67 migranti morti al largo della Libia

Alarm Phone, 67 migranti morti al largo della Libia

Alarm Phone, 67 migranti morti al largo della Libia

Redazione Web

20 novembre 2019, ore 21:37

Il servizio di monitoraggio non è al momento in grado di confermare la notizia

"Nel tardo pomeriggio un pescatore ha chiamato Alarm Phone e ci ha informati di un naufragio al largo della Libia. Secondo quanto ha detto, circa 30 persone sono sopravvissute mentre 67 sono morte. Per chiarezza: non possiamo confermare questa informazione ma temiamo una strage". Lo comunica Alarm Phone su twitter.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

Il gip di Roma ha deciso per l’archiviazione per Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi, pausa di riflessione dei legali di Blasi, soddisfatti quelli di Totti

La terapia per il fine vita del bimbo ricoverato al Monaldi Napoli. Le condizioni sono in rapido peggioramento

La terapia per il fine vita del bimbo ricoverato al Monaldi Napoli. Le condizioni sono in rapido peggioramento

Dopo il confronto tra medici e famiglia, sono stati stabiliti gli interventi per accompagnare Domenico al fine-vita. il bimbo resterà attaccato all'Ecmo, che gli consente la sopravvivenza, ma verranno interrotte le altre cure

Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

Sarebbe accidentale, provocato dalle candele. Aperta un'inchiesta