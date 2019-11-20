Alarm Phone, 67 migranti morti al largo della Libia

Il servizio di monitoraggio non è al momento in grado di confermare la notizia

"Nel tardo pomeriggio un pescatore ha chiamato Alarm Phone e ci ha informati di un naufragio al largo della Libia. Secondo quanto ha detto, circa 30 persone sono sopravvissute mentre 67 sono morte. Per chiarezza: non possiamo confermare questa informazione ma temiamo una strage". Lo comunica Alarm Phone su twitter.