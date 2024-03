Calciatore della primavera ruba video intimo di una dipendente dell'As Roma, ma viene licenziata per "incompatibilità ambientale"

Il licenziamento

Il video sarebbe circolato per diverse settimane e i fatti risalirebbero allo scorso autunno. La 30enne ha ricevuto una lettera di licenziamento da parte dell’As Roma per “incompatibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro con il sereno e regolare andamento dell’attività della Società”. La lettera termina con il riconoscimento del pagamento dell’indennità per il mancato preavviso. La società non ha voluto lasciare dichiarazioni, anche se il Fatto Quotidiano ricostruendo in maniera approfondita i fatti sostiene che in realtà il giovane calciatore giallorosso avrebbe confessato in lacrime la sua colpevolezza. L’impiegata si è rivolta ad un legale per cercare di trovare una soluzione privata senza andare dai giudici. Al momento non sembrerebbe che le due parti abbiano trovato un punto d’incontro. Oltre alle voci dell’immagini a luci rosse, si aggiunge anche il giallo sull’identità del giovane che sarebbe in procinto di fare il suo esordio in serie A.