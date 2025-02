Alessandro Cattelan a RTL 102.5: “Il fatto che la gente possa scherzare e commentare sui social tutto quello che accade ha contribuito alla rinascita di Sanremo”

Dopo la conduzione di Sanremo Giovani, Alessandro Cattelan è pronto per dare il via al "Dopo Festival", a partire da questa sera. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Sara Calogiuri, Emanuele Carocci, Jennifer Pressman, Luigi Santarelli e Luca Viscardi, Alessandro Cattelan ha raccontato: «Sto molto bene, siamo arrivati al dunque dopo tutta questa attesa. Io sono a Sanremo da giovedì e ho avuto tempo di prepararmi per il giorno del giudizio. Non mi sono eccessivamente preparato per il “Dopo Festival” perché è un programma che si basa al 99% su quello che succederà questa sera, quindi abbiamo fatto un po’ di prove tecniche, abbiamo scelto dove ci posizioneremo, trovato qualcosa per far ridere dopo il Festival. Quello che faremo però lo scopriremo stasera: ci metteremo in una stanza io, Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo, gli Street Clerks, ci guardiamo la puntata e decidiamo cosa fare. Io in questi giorni la pressione che sto facendo su Carlo Conti è che deve far succedere qualcosa, un po’ di brividio e imprevisto, anche se lui non è un grande amante di queste cose. Quest’anno il Festival di Sanremo ha una scenografia con delle scale particolarmente ripide e trasparenti, sembra “Squid Game” e qualcuno è già inciampato. Anna Dello Russo è un vulcano e quando ci sentivamo continuava a dirmi che era su di giri ed emozionata». «Mi sono abbastanza allenato a questi ritmi per rimanere sveglio quando un paio di anni fa ho fatto il mio primo tour comico. Stai fuori fino a tarda notte, e il trucco è dormire il pomeriggio. Nicola Savino, che ha condotto il Dopo Festival, mi diceva proprio di andare a dormire in modo serio, con il pigiama. Nel “Dopo Festival” ci sarà anche la parte social, che credo abbia dato il grande boost di rinascita a Sanremo perché il bello di queste serate è che si commenta tutto. Il fatto che la gente possa scherzare su tutto quello che succede tramite i social è bellissimo ed è materiale che vorremmo usare da autori comici perché spesso le battute più belle le fanno gli altri sul web» ha aggiunto Alessandro Cattelan ai microfoni di RTL 102.5. Inoltre, il conduttore affiancherà Carlo Conti come co-conduttore nella serata finale della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo.