Alessandro Egger: "Dopo Ballando con le stelle condurrò un programma in TV"

Ex bambino prodigio di una famosa pubblicità. Poi modello, attore, ballerino nel programma di Milly Carlucci. Per Alessandro Egger, biondo platino alla finalissima del 23 dicembre, arriva un nuovo impegno in tv. Lui stesso, in radiovisione su RTL 102.5 News, lo rivela senza troppi giri di parole. "Dopo Ballando con le stelle farò il conduttore in tv. E' arrivata una proposta seria quindi la prendo al volo", dice Alessandro Egger.



Nessun reality, ma un nuovo programma in televisione che lo attende: "Ho avuto dei contatti e a questo punto - non posso ancora dirvi dove e quando - lascerò Milano (capitale della moda) per trasferirmi a Roma. Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione", racconta ancora il concorrente di Milly Carlucci. Per lui la finalissima il prossimo 23 dicembre in prima serata su Rai1.

L'EMOZIONE A BALLANDO CON LE STELLE

Inutile negare che Alessandro Egger è un ragazzo pieno di vita. Energico. Bello. Solare. A Ballando con le stelle ha dato il meglio di sé insieme a Tove Villfor, la sua maestra di danza. Tra loro c'è un rapporto di grande complicità professionale ed i risultati in pista si notano: la giuria, infatti, in questi mesi si è sempre espressa positivamente.

Ma Alessandro vuole vincere. "Quando ho iniziato Ballando mi sono posto un obiettivo: vincere", racconta ancora in radiovisione su RTL 102.5 News. E se le cose dovessero andare per il verso giusto - come si dice in gergo - Egger potrebbe vincere per davvero. In pista ha sfoderato non solo il talento, ma anche tanti sentimenti. Ha pianto. Ha riso. Ha fatto divertire il pubblico. "Ore e ore di allenamento, non credete che Ballando con le stelle sia una passeggiata", dice il concorrente che sta per arrivare alla finalissima. Occhi puntati su di lui. Il conto alla rovescia è già iniziato.