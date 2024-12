Alessandro Siani e Brenda Lodigiani a RTL 102.5: “In 90 minuti di film bisogna riuscire a distrarre e intrattenere il pubblico e questo film riesce a far ridere ma anche riflettere”

Alessandro Siani e Brenda Lodigiani sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Fulvio Giuliani e Cecilia Songini per presentare in diretta radiofonica “Io e te dobbiamo parlare”. Diretto da Alessandro Siani e scritto da Siani con Gianluca Bernardini in collaborazione con Leonardo Pieraccioni, “Io e te dobbiamo parlare” è una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, con il supporto logistico di Marche Film Commission e con il patrocinio e l’ospitalità del Comune di Ancona. Il film sarà nelle sale dal 19 dicembre 2024 distribuito da 01 Distribution. Ai microfoni di RTL 102.5, i due hanno raccontato di cosa tratterà il film: «Il film parla di due poliziotti, interpretati da me e Leonardo Pieraccioni, completamente diversi fra loro: uno che ama l’azione e l’avventura e l’altro che adora la sua scrivania, oziare e non muoversi mai. Ci sarà un caso che gli darà la possibilità di diventare amici e che darà la possibilità di risolvere il problema della famiglia allargata che li coinvolge. In 90 minuti di film, bisogna riuscire a distrarre e intrattenere il pubblico. Questo film fa ridere ma fa anche riflettere». «C’è stata una tradizione in cui i film comici riunivano le famiglie e arrivavano in quantità nelle sale, le riempivano e lì ho visto tanti film, miei e anche di altri, in cui la risata diventa protagonista e contagia tutti. Mi auguro, per il bene del cinema italiano, che possa ritornare tanta gente nelle sale» ha aggiunto Alessandro Siani.





Trama

Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Antonio (Alessandro Siani) e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni) condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa, un sodalizio non sempre sodale, un legame di lungo corso ma un po’ ammaccato - due esistenze apparentemente troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare. Matilde (Brenda Lodigiani) è infatti l’ex moglie di Antonio e l’attuale compagna di Pieraldo, Maria (Gea Dall’Orto) è la figlia di Antonio e vive con la madre e Pieraldo. E poi c’è Sara (Francesca Chillemi), l’affascinante poliziotta con cui Antonio ha forse avuto un passato e potrebbe avere un futuro. Insomma, una famiglia allargata ma un’amicizia a volte troppo stretta per due improbabili colleghi con molte idee e non grandi ambizioni. Decisamente, il pericolo non era il loro mestiere… fino a quando, incredibilmente, non dovranno affrontare un vero crimine, un caso molto intricato e rischioso che, fra sfide contro il tempo e colpi di scena, cambierà la loro vita per sempre. Una coppia sorprendente, due perfetti sparring partner per una commedia all’ultimo respiro.





Cast

Accanto a Siani e Pieraccioni, il cast include le protagoniste femminili Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani e Gea Dall’Orto e inoltre Euridice Axen, Tommaso Cassissa, Giovanni Esposito, Sergio Friscia, Biagio Izzo, Peppe Lanzetta, Enrico Lo Verso.