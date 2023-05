Alfa a RTL 102.5: "Il concerto al Forum d'Assago è la realizzazione di un sogno. A settembre un nuovo singolo"

Alfa è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante “The Flight”, l’artista ha raccontato in diretta in radiovisione il nuovo singolo “bellissimissima <3” e il primo concerto al Mediolanum Forum di Assago, previsto per il 24 febbraio 2024.

Uscito venerdì 12 maggio, il nuovo singolo di Alfa “bellissimissima <3” è un brano che parla di amore in modo diverso rispetto a quello che potremmo aspettarci dal cantante. Alfa attraversa i diversi cliché dell’amore: dalla fase di idealizzazione iniziale fino alle difficoltà e agli equivoci di una relazione vera. «Sono molto fiero di questo pezzo. Nasce tantissimo tempo fa e parla di una storia d’amore che finisce male», dichiara Alfa a RTL 102.5. «È un bellissimissimo periodo! Sono stato in California, a scrivere canzoni per il disco nuovo. Ho conosciuto autori che hanno scritto con Coldplay, One Direction, Imagine Dragons. Ho sempre avuto questo amore per la cultura americana. Sono stati dei giorni bellissimi, un periodo intenso», racconta l’artista in diretta in radiovisione.

Il 24 febbraio 2024 si terrà “ALFA AL FORUM”, la prima data dell’artista genovese al Mediolanum Forum di Assago. Il concerto segna un importantissimo punto di arrivo nella carriera di Alfa, simbolo della realizzazione del suo sogno. «Alfa al Forum è un sogno che si avvera. Ora c’è l’ansia di doverlo riempire, prima ancora di pensare che sia reale. Voglio fare qualcosa di diverso dallo standard italiano, un po' americano. Sono orgoglioso di essere italiano, ma l’approccio al live come viene fatto in America, è bellissimo. Lì anche il livello degli esordienti è altissimo, vorrei portare qualcuno di loro al mio concerto», svela l’artista. «Al Forum ho visto il concerto di Cesare Cremonini, che è il mio artista preferito. Poi ci sono Macklemore, Jovanotti, e George Ezra. Se dovessi rubare una cosa da ognuno di loro prenderei: A Jovanotti la giacca di paillettes d’oro e l’energia, di Ezra prenderei la sua corista perché me ne sono innamorato, di Macklemore lo stile e l’attitudine», continua.

Prima di esibirsi al Milano Mediolanum Forum, Alfa ripartirà live per l’Italia con “TRA LE NUVOLE TOUR ESTIVO”, la seconda parte di un tour primaverile sold-out che l’ha visto protagonista nelle principali città italiane. Radio Zeta è radio ufficiale del tour. «La prima volta che mi sono esibito è stato a Genova, in una gelateria. Con me avevo la chitarra ma non c’era il jack, quindi abbiamo cantato con una specie di karaoke. Avevo paura e mio padre si è messo a cantare con me ‘Luci a San Siro’. Poi, più avanti, ho suonato al Fabrique di Milano e l’abbiamo cantata di nuovo, insieme, allo stesso modo e senza band. Questa è stata la mia prima esperienza live, ora se salgo sul palco mi sale l’adrenalina e non ci penso», racconta Alfa. «Ho sempre scritto canzoni, la musica è la mia migliore amica. Ero grasso, basso, facile da prendere in giro e la musica mi ha tirato fuori da tutto questo. Io scrivo per me, ma se può servire agli alti tanto meglio. Fino a febbraio ci saranno tante canzoni, tanti live e forse un disco. Un nuovo singolo uscirà a settembre, e poi vediamo cosa succede. Non ho un traguardo, o almeno non lo dico, sono superstizioso», continua. E su Sanremo racconta: «Io e Rosa Chemical ci siamo baciati nel video di ‘Snob’ molto prima dal casino di Sanremo. Sono stato il primo a dare un bacio a Rosa. L’anno scorso ero stato preso a Sanremo Giovani ma sono stato male fisicamente e non ho potuto partecipare. È stato un giorno orribile perché non me la sono nemmeno giocata», conclude.