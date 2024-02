Alfa a RTL 102.5: “‘Vai!’ è ciò che ripeto a me stesso: non so esattamente dove sto andando, ma so che arriverò da qualche parte prima o poi”

ALFA, cantautore genovese classe 2000 e speaker di Radio Zeta, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, in gara con il brano “Vai!”. La partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta, per ALFA, la realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico, che gli ha permesso di superare le sue paure e di spiccare il volo. Ospite della prima radiovisione d’Italia, ALFA racconta:

«Attualmente mi sento bene, e questa intervista su RTL 102.5 è la mia prima a Sanremo. L'anno scorso ho partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani, ma sono stato squalificato a causa della febbre, impedendomi di partecipare. Ho visto il Festival con degli amici, ma ammetto di aver rosicato un po'. Tuttavia, credo che tutto accada per un motivo, forse c'è un disegno più grande dietro tutto questo. Tornare quest'anno come concorrente Big è un grande onore. Ora devo dimostrare il mio valore e sono concentrato. Non ho ancora ascoltato tutte le canzoni degli altri partecipanti, perché non voglio rovinarmi la sorpresa, ma immagino che il livello sia estremamente alto»

Il testo di “Vai!” è stato scritto da ALFA e la musica composta dallo stesso ALFA con la collaborazione dei produttori statunitensi Ian Scott e Mark Jackson. Il brano sarà contenuto nel nuovo disco che si intitolerà "NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO” e verrà pubblicato da Artist First il 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio in formato picture disc.

«‘Vai!’ è la canzone che porto a Sanremo, ed è anche ciò che mi ripeto da quando ho iniziato questa carriera musicale: non so esattamente dove sto andando perché sono giovane, ma so che arriverò da qualche parte prima o poi. Testa bassa e avanti. Scrivo canzoni sulla mia vita e la mia normalità».

NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ALFA terrà il suo primo tour nei palazzetti che prenderà il via dal Milano Mediolanum Forum, e toccherà successivamente le città di Padova, Torino, Napoli, Bari e Firenze.

“NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR” è prodotto da Artist First, di seguito le date confermate:

24 FEBBRAIO 2024 – MILANO - MEDIOLANUM FORUM

05 APRILE 2024 – PADOVA – KIOENE ARENA

06 APRILE 2024 – TORINO – PALA ALPITOUR

16 APRILE 2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

19 APRILE 2024 – BARI – PALAFLORIO

21 APRILE 2024 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne al link https://www.ticketone.it/artist/alfa/ .

Il concerto di Alfa dal Mediolanum Forum di Milano del 24 febbraio sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta.





Testo "Vai!" - Alfa

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai

Biografia Alfa

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 425 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.5 milione di follower su TikTok, conta oltre 603 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 178 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto due tripli dischi di platino (“Cin Cin”, “bellissimissima <3”), 4 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”), e 8 dischi d’oro. A febbraio 2024 partecipa, per la prima volta, al Festival di Sanremo. Il 16 febbraio pubblicherà, per Artist First, il suo terzo album in studio "NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE NE ERA INNAMORATO” e, il 24 febbraio, prenderà il via, dal Milano Mediolanum Forum di Assago, il suo primo tour nei palazzetti.