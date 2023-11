All'asta un Picasso da record, mercoledì e giovedì Sotheby's proporrà un quadro da 120 milioni di dollari

E' stato già ribattezzato il Picasso dei record: " Femme à la montre ", un quadro olio su tela del 1932 del grande artista spagnolo, sarà battuto all'asta da Sotheby's giovedì e venerdì prossimi, a New York , con una stima di partenza, secondo quanto ha scritto l'agenzia Adnkronos, di 120 milioni di dollari, che rappresenta un vero e proprio primato mondiale. Il capolavoro di Pablo Picasso, che raffigura una delle sue amanti e muse, la pittrice francese Marie-Thérèse Walter , fa parte della collezione di arte moderna e contemporanea di Emily Fisher Landau, scomparsa lo scorso marzo all'età di 102 anni, considerata tra le più importanti raccolte private del mondo, stimata complessivamente in oltre 400 milioni di dollari.





Un'asta molto preziosa