All'Olimpiade di Parigi arriva il primo oro per l'Italia, è di Martinenghi nei 100 rana

Ventiquattro anni dopo l’oro di Domenico Fioravanti a Sidney, l’Italia torna sul gradino più alto del podio olimpico nei 100 rana grazie a Nicolò Martinenghi. Una vera e propria impresa quella del quasi 25enne (li compirà il 1 agosto) atleta di Varese, che in finale all'Olimpiade di Parigi, si è messo alla spalle per tre centesimi due atleti del calibro dell’inglese Adam Paeaty e l’americano Nik Fink.





Un poderoso recupero

Dopo avere toccato ai 50 metri in terza posizione, Martinenghi ha fatto subito la differenza nella seconda metà della gara ed è stato straordinario nel finale a respingere l’assalto dei suoi temibilissimi avversari. Per lui è l’apoteosi di una carriera che lo aveva già visto sul gradino più alto del podio sia ai Mondiali che agli Europei.





Primo oro per l'Italia

Per l’Italia è la prima medaglia d’oro in queste Olimpiadi di Parigi, la sesta in assoluto dopo che all’inizio della seconda giornata di gare erano arrivati anche l’argento di Federico Nilo Maldini (dopo la gara ha chiesto alla sua fidanzata Carlotta di sposarlo) e il bronzo di Paolo Monna nella pistola 10 metri.





Scherma e Judo

Non tutto però è andato per il verso giusto, soprattutto nella scherma, dove le azzurre hanno mancato il podio nel fioretto femminile, specialità da sempre prodiga di medaglie per lo sport italiano. Alice Volpi, migliore delle azzurre, ha chiuso al quarto posto, dopo avere perso la finale per il bronzo con la canadese Harvey. Delusione anche nel judo, dove Odette Giuffrida non è riuscita ad andare a medaglie per la terza Olimpiade di fila, ma l’azzurra sia in semifinale che nella finale per il bronzo è stata danneggiata da alcune decisioni arbitrali.





Il Tennis

Nel tennis, esordio al bacio per Musetti, che ha sconfitto in due set il francese Monfils. Avanti anche Arnaldi vittorioso su Fils e Vavassori, che si è imposto su Martinez. Buona la prima anche per la nazionale di pallanuoto maschile e per quella di pallavolo femminile.