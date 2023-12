Alla Lazio basta Guendouzi,1-0 al Genoa e quarti Coppa Italia. Decisivo il francese. Ora sfiderà la vincente di Roma-Cremonese

Non si ferma la Lazio: dopo aver vinto in Champions League col Celtic e in campionato col Cagliari, la squadra di Maurizio Sarri mette in fila il suo terzo successo di fila, battendo il Genoa 1-0 con un gol di Guendouzi negli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti ora attendono il risultato di Roma-Cremonese (in programma il 3 gennaio 2024) per un possibile derby di Coppa ai quarti. La vittoria odierna permette alla Lazio di diradare le critiche e i fischi ricevuti dai tifosi dopo la mediocre prestazione di sabato scorso. Non ha pesato nell'economia della partita l'assenza di Matias Vecino, escluso dai convocati alla vigilia per motivi disciplinari, che il direttore sportivo Fabiani ha bollato come "cose di spogliatoio" prima del fischio d'inizio.

IL MATCH

Sarri sorprende tutti col suo turnover solo parziale, schierando dall'inizio tre titolarissimi (Provedel, Guendouzi e Rovella) che si ipotizzava il tecnico facesse riposare dopo tanti impegni ravvicinati, e dando nuovamente fiducia a Isaksen dal primo minuto (tenendo quindi Felipe Anderson in panchina). La scelta di puntare sul giovane danese però non è fortunata, in quanto l'esterno è costretto a uscire dal campo dopo appena 27 minuti per un infortunio alla coscia sinistra. Un'altra tegola per i biancocelesti, che ai box contano già Casale, Romagnoli, Luis Alberto e Zaccagni. Nel frattempo, però, la Lazio si era portata in vantaggio (al 6') con Guendouzi, a segno con un piattone destro su assist di Pellegrini, bravo a rubare palla ad Hefti sulla sinistra e a servire rapidamente il francese. Per tutta la prima frazione il Genoa subisce il gioco laziale: Retegui prova a scuotere i suoi con un destro finito alto, ma è poca roba. La Lazio invece colleziona altre due chance prima dell'intervallo, con Pedro (pescato in area da Guendouzi, uomo ovunque) e con il tiro rasoterra (fuori di poco) di Felipe Anderson. Nel secondo tempo il giro palla della Lazio diventa più lungo e meditabondo, mentre Gilardino manda in campo Malinovskyi e Haps per provare a pareggiarla. Retegui prima di essere sostituito spaventa nuovamente i tifosi laziali con un mancino velenoso, poi nella Lazio arriva il momento di Immobile. Il capitano rivitalizza la manovra offensiva, un poco appassita, mandando in porta Basic che sciupa malamente il 2-0. La pochezza degli ospiti però è sufficiente affinché il tabellino rimanga invariato: la Lazio passa il turno e ottiene quindi il suo quinto successo (il quarto all'Olimpico) su otto incroci in Coppa Italia contro il Genoa; per il Grifone la competizione continua a essere un tabù, visto che i quarti di finale non vengono raggiunti dal '91-92.