Allagamenti e frane, 900 persone evacuate in Emilia Romagna

Strade allagate, esondazioni, frane. La situazione in queste ore sta peggiorando, per quanto riguarda il maltempo, in particolare in alcune zone dell’ Emilia Romagna dove oltre 900 persone, la maggior parte nel ravennate, sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Evacuzioni anche in provincia di Bologna e nel Forlivese-cesenate. In tutta la regione sono dieci i fiumi che hanno superato la soglia di allerta 3, vale a dire soglia di criticità elevata. A causa del maltempo, la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulla linea Bologna-Rimini, fra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, fra Ravenna e Rimini. Le attuali condizioni meteo non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio, è stato spiegato. Emergenza a Riccione, la città è allagata. Chiusi i sottopassi e la stazione ferroviaria, sott’acqua il pronto soccorso dell’ospedale. In viale La Spezia i vigili del fuoco, intorno a mezzogiorno, hanno dovuto impiegare i gommoni per salvare due persone disabili che rischiavano di annegare. Nel riminese intervento dei vigili del fuoco a Novafeltria per una frana. Molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole anche domani, perché è prevista una nuova allerta meteo per tutta la giornata.





Attenzione altissima anche nelle Marche

Gravi disagi nelle Marche a causa dell'ondata di maltempo che sta interessanto la regione. La piena del fiume Misa è transitata nel centro di Senigallia senza esondazioni. Il livello del corso d'acqua, che ora fa meno paura, si sta lentamente abbassando. Allagamenti si segnalano a Pesaro a causa di esondazioni sparse del torrente Genica. Si attende la piena del fiume Foglia che viene dall'entroterra. Problemi alla circolazione in alcune aree della provincia a causa di frane e smottamenti. Il sindaco ha parlato di situazione critica, invitando la popolazione a non uscire di casa. ''Invitiamo tutti a atteggiamenti prudenti e a non muoversi in città, se non strettamente necessario”, ha detto il primo cittadino Matteo Ricci. Da questa mattina sono circa ottanta gli interventi dei Vigili del Fuoco effettuati tra Ancona e Pesaro Urbino.