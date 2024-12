Allarme sullo stile di vita degli italiani. Ecco i dati su fumo, alcol e obesità

Quasi metà della popolazione italiana è in sovrappeso o obesa, 1 persona su 6 esagera con l'alcol e 1 su 5 fuma. Segnali di allarme arrivano anche dai più giovani, con un terzo dei bambini con meno di 10 anni che ha un peso eccessivo e 1 adolescente su 30 che consuma alcolici con una certa regolarità. Sono alcuni dei dati che emergono dall'indagine Istat 'Aspetti della vita quotidiana' che mostra come sugli stili di vita, in Italia, ci sia ancora molto da fare.





I DATI SUL FUMO

La rilevazione, che si riferisce al 2023, mostra come è fumatore il 18,7% della popolazione con più di 11 anni (era il 19% nel 2022) e il 3,5% fuma più di 20 sigarette. L'abitudine al fumo continua a essere più diffusa tra gli uomini che tra le donne (22,3% contro 15,2%), tuttavia nel tempo la forbice si sta assottigliando, per la contrazione dell'attitudine al fumo tra gli uomini a fronte di una relativa stabilità del dato tra le donne. Il fumo tende inoltre a essere più frequente tra i più giovani, con un picco tra le persone di 25-34 anni (26,9%).





I DATI SULL'ALCOL

Sono 8 milioni le persone che consumano abitualmente una quantità eccessiva di bevande alcoliche o che riportano di essersi ubriacate. Tra gli uomini la quota è pari al 21,2% mentre tra le donne è pari al 9,2%. Tra le fasce di età, attenzione meritano gli over-65 e giovanissimi. Per i primi, il superamento delle quantità raccomandate avviene con il consumo abituale di vino soprattutto durante il pasto (ciò si verifica per il 54,6% degli uomini e il 64,6% delle donne). Per i secondi, che non dovrebbero consumare affatto alcol, il 15,7% tra gli 11 i 17 anni ha bevuto almeno una bevanda alcolica nell'anno e il 2,8% ha un consumo settimanale, se non giornaliero, o l'abitudine al binge drinking.





I DATI SULL'OBESITA'

Trend negativo per quanto riguarda il peso in eccesso. Nel 2023 il 46,3% delle persone di 18 anni e più è in eccesso di peso: tra queste il 34,6% è in sovrappeso e l'11,8% in condizione di obesità. Il dato, nel complesso, è stabile rispetto all'anno precedente. Tuttavia, nell'ultimo anno è aumentata la quota relativa dell'obesità rispetto al sovrappeso. Preoccupa il sovrappeso nei minori. Nel biennio 2022-2023 più di un ragazzo su quattro in età compresa tra e 3 e 17 anni (il 26,7%) è in eccesso di peso. La percentuale raggiunge però il 33% nella fascia 3-10 anni.