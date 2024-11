Alluvione Valencia, Ancelotti: "Calcio doveva fermarsi, difficile giocare in questi giorni" Photo Credit: agenziafotogramma.it

Le parole dell'allenatore del Real Madrid, alla vigilia della partita di Champions League contro il Milan

"Il calcio è una festa. E tu festa la puoi fare quando stai bene, quando la tua famiglia sta bene, quando tutti stanno bene. Quando la gente non sta bene non si può fare festa. Il calcio per me deve fermarsi, perché il calcio è la cosa più importante ma anche la meno importante. Noi però ci siamo dentro, non siamo quelli che comandano e ci adattiamo". Lo ha detto Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, alla vigilia di Real Madrid-Milan di Champions League, in programma domani al Bernabeu. L'allenatore italiano, in merito alla drammatica situazione provocata dall'alluvione in Spagna, che ha colpito in particolar modo Valencia, ha aggiunto: "È stata una settimana tragica e siamo tristi. Siamo vicini a Valencia e a tutti i paesi coinvolti, vorrei anche sottolineare quanto sia difficile parlare di calcio, così come giocare". Le parole di Carlo Ancelotti Ancelotti, tra i più vincenti allenatori di tutti i tempi, rivolgendosi ai giornalisti, ha ribadito la difficoltà innanzitutto emotiva, di fronte alla tragedia in corso: "Spero che comprendiate che in questo momento mi rimane difficile parlare di calcio, non ne avrei voglia, perché noi facciamo parte di questo paese e siamo molto scossi da quanto successo. Per rispetto di tutti, cercherò di fare una conferenza stampa semplice, perché non ho alcuna voglia di parlare di calcio nonostante la partita di domani, contro il Milan, sia per me speciale. Ciò che è successo ci colpisce, è incredibile e terribile . Abbiamo preparato il match perché siamo professionisti, ma siamo stati chiari: nessuno avrebbe voluto giocare, e a me sembrava la decisione più corretta. Però non decidiamo noi, il potere che abbiamo è uguale a zero. Non voglio dare un'opinione o valutare ciò che la politica ha fatto questa settimana. Non ho questo compito, ma solo la tristezza di vedere così tante persone colpite. Siamo nel 2024, con tutte le informazioni e gli strumenti che abbiamo nel mondo, e non siamo in grado di prevenire una tragedia del genere". Il Milan alla ricerca di punti Dal punto di vita calcistico, il match di domani è importante per il Milan di Fonseca, che, se la Champions League finisse oggi, sarebbe eliminato. I rossoneri, infatti, sono fermi al 25esimo posto con soli tre punti racimolati, frutto della vittoria contro il Bruges del 22 ottobre scorso. Valencia, cancellata gara di MotoGp Tornando alle parole di Ancelotti, da segnalare che nei giorni scorsi è stata decisa la cancellazione del gara di MotoGp prevista a Valencia dal 15 al 17 novembre. La decisione è arrivata in accordo con le autorità della comunità valenciana e dopo la riunione della safety commission. Previsto lo spostamento della corsa in un'altra sede, probabilmente Barcellona.

Argomenti

alluvione Carlo Ancelotti Real Madrid

