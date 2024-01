Amadeus diventa Amaduck con Fiorello Paperello: ecco l'ultimo fumetto prima del Festival di Sanremo

Fiorello e Amadeus. Amici, colleghi, da sempre uniti da un legame profondissimo. Prima di Sanremo (quest'anno Fiore sarà co-conduttore della finalissima) spunta un fumetto che li rappresenta. E si torna a parlare della loro decennale amicizia.

Il libro a fumetti Le più belle storie da Festival, edito da Giunti, vede un’edizione speciale con una cover variant. Nella copertina c'è il disegno di Amadeus e Rosario Fiorello in versione 'paperizzata' (quest'ultimo diventa Paperello): i due showman sono ritratti per questa occasione in compagnia di Zio Paperone.

LE PAROLE DI ALESSANDRO PERINA

L'illustratore, Alessandro Perina con questa copertina celebra la grande amicizia tra i due volti della tv, che tutti amano. Nella nota ufficiale della casa editrice si legge:

"L’artista Disney Alessandro Perina ha realizzato il disegno per esaltare l’amicizia fraterna che da tempo lega i due personaggi, caratterizzata da una miscela di sintonia, reciproco supporto e grande rispetto"

Quindi Amaduck dedica un saluto di apertura a Vincenzo Mollica, ovvero Paperica, con un messaggio che descrive il suo fortissimo rapporto con il Festival di Sanremo.

DAL 31 GENNAIO IL VOLUME E' IN VENDITA

Il volume sarà in vendita in libreria dal 31 gennaio. Racconta, prima del Festiva, undici storie - divertenti e famose - illustrate a fumetti Disney. Ovviamente tutte ispirate a Sanremo. Gli autori della casa editrice assicurano:

"Sarà un originale modo per celebrare l'evento musicale dell'anno insieme ai suoi protagonisti in un’inedita veste",

TUTTO PRONTO PER IL FESTIVAL DI SANREMO

Manca pochissimo. Il 6 febbraio andrà in onda la prima puntata del Festival di Sanremo e anche noi di Rtl102.5 e Radio Zeta saremo presenti con tutti i nostri inviati e social (unico Hashtag è #radiofestival CLICCA QUI per saperne di più)

In queste ultime ore, tra l'altro, si sta parlando della trattativa (ancora segretissima) per portare Francesco Totti all'Ariston. E' già accaduto nel 2017 quando l'ex capitano della Roma arrivò su quel palco.