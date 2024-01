RADIOFESTIVAL: il Festival di Sanremo 2024 raccontato da RTL 102.5 e RADIO ZETA. La Gialappa’s Band commenta il festival in “Noi Dire Sanremo” su RTL 102.5 a partire dalle 21:00

RTL 102.5, la prima radio d’Italia, insieme a Radio Zeta, sarà a Sanremo per raccontare il 74° festival della canzone italiana. Le trasmissioni in diretta dalla città ligure inizieranno il 5 febbraio, il giorno precedente all’inizio della kermesse. Il quartier generale del Gruppo RTL 102.5 sarà in Corso Imperatrice, vicino al Casinò di Sanremo, dove sarà posizionato il radio truck di RTL 102.5. Gli speaker e il team social si sposteranno per la città ligure per narrare ogni aspetto del Festival. L'operazione di RTL 102.5 e Radio Zeta a Sanremo prende il nome di #RADIOFESTIVAL, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione canora, con interviste, collegamenti in diretta e curiosità su tutto ciò che accade in città nei giorni della kermesse.

"Non faremo parte della giuria delle radio. Io e i miei programmatori musicali abbiamo ascoltato tutte le canzoni. Sarà un grande Sanremo. Non voglio giudicare, RTL 102.5 resta al di sopra delle parti. Quest'anno saremo presenti con il nostro truck, in uno spazio più accessibile a tutti, vicino al Casinò. Faremo tantissime ore di diretta, almeno 20, dalle 6:00 del mattino in poi. In diretta con tutti i programmi, con un conduttore a Sanremo e uno in studio", afferma Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5.

I PROGRAMMI IN DIRETTA DA SANREMO

Direttamente da Sanremo, per RTL 102.5, come inviati di "Non Stop News" ci saranno Enrico Galletti e Luigi Santarelli. Jennifer Pressman sarà l'inviata de "La famiglia giù al nord", mentre Federica Gentile sarà in onda in "W l'Italia". Per "The Flight" ci sarà La Zac, per "Password" Cecilia Songini, e Francesco Fredella racconterà i momenti precedenti all'inizio del Festival in "Protagonisti". Per Radio Zeta, la radio di riferimento dei giovani, Luigi Provenzani sarà l'inviato a Sanremo di "Turbozeta", Mario Vai di "Destinazione Zeta", mentre per "Zetagram" ci sarà Cianna.

“NOI DIRE SANREMO” CON LA GIALAPPA’S BAND SU RTL 102.5

“Noi dire Sanremo”: la Gialappa’s Band commenterà il Festival di Sanremo in diretta su RTL 102.5. Ogni sera, dal 7 al 10 febbraio, Marco Santin e Giorgio Gherarducci ci regaleranno il loro peculiare e divertente commento sul Festival. Con la capacità di cogliere gli aspetti più divertenti delle trasmissioni televisive, il duo si unirà al palinsesto di RTL 102.5, offrendo agli ascoltatori l'opportunità unica di seguire il festival di Sanremo con un tocco di leggerezza e ironia. In studio con i Gialappi ci saranno Martino Migli, Giulia Taiana, Niccolò Giustini, Simone Palmieri, i corrispondenti da Sanremo - come il maestro Cosma - tutti gli artisti appena scesi dal palco e tantissimi ospiti e commentatori a sorpresa.

CLASSIFICA “RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL”

Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne, società italiana specializzata in classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, per la realizzazione della speciale CLASSIFICA "RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL" 2024, che premierà la canzone più radiofonica del Festival di Sanremo 2024. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere le proprie preferenze tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. I risultati si baseranno sulle preferenze espresse degli ascoltatori, ponderate con i dati di airplay stilati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti del panorama radiofonico, comprese radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 avranno la possibilità di esprimere le proprie preferenze su tutte le canzoni in gara a partire dalle 21:00 di martedì 6 febbraio, all'apertura del Festival. Il vincitore della CLASSIFICA "RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL" 2024 sarà annunciato in diretta durante "L’Indignato Speciale" di domenica 11 febbraio, in onda dalle 9:00 alle 11:00. Nei giorni seguenti, il vincitore sarà ospite di RTL 102.5 e ritirerà il premio presso gli studi di Cologno Monzese.