Ancona, omicidio colposo per bimbo morto per otite

28 maggio 2017, ore 12:27
I familiari hanno autorizzato la donazione degli organi
Ad Ancona si indaga per omicidio colposo per la morte del bimbo di 7 anni in seguito all’aggravarsi di un’’otite curata con l’omeopatia. I familiari hanno autorizzato la donazione degli organi.
