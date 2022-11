Andria, minorenne sequestrata fuori scuola e violentata. Arrestato un uomo

Avrebbe abusato di una studentessa minorenne adescata all'uscita da scuola, portata in una casa di campagna e stordita con alcol e droghe. Con quest'accusa gli agenti della Squadra Mobile di Barletta-Andria-Trani, su ordine della Procura della Repubblica del Tribunale di Trani, hanno arrestato un uomo incensurato.

NON SI CONOSCEVANO

A raccontare di essere stata violentata è stata la stessa ragazza, minorenne, una volta arrivata in ospedale. Uno sconosciuto l'ha avvicinata all'uscita di scuola e l'ha convinta a salire in auto con la promessa di portarla ovunque avesse voluto. La giovane è stata invece condotta in una casa nelle campagne della provincia di Barletta-Andria-Trani, dove è stata stordita con bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, prima di essere violentata. Dopo l'abuso è stata portata in un'altra città, fuori provincia, e lasciata nei pressi di un ospedale, dove ha raccontato tutto, senza essere in grado di fornire le generalità del presunto autore della violenza perché - ha detto - non lo conosceva.

L'INDAGINE DELLA PROCURA

L'esecuzione del provvedimento cautelare rappresenta l'epilogo delle investigazioni svolte nei mesi scorsi dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura, tese a far luce sui gravi reati denunciati dalla minorenne. Dopo il racconto della giovane infatti, sono scattate le indagini grazie alle quali è stato possibile ricostruire i momenti vissuti dalla vittima e risalire al presunto autore.