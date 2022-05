Andy Warhol è l'autore dell'opera del XX secolo più cara di sempre, il ritratto di Marilyn Monroe venduto per 195 milioni di dollari

Ha superato Pablo Picasso, Amedeo Modigliani e Francis Bacon. Il re della Pop Art americana, Andy Warhol, è l’autore dell’opera del XX secolo più cara di sempre. Il suo “Shot Sage blue Marilyn” è stata venduto all’asta per 195 milioni di dollari da Christie's a New York durante la vendita del catalogo della '21st Century Evening Sale'. La guerra di offerte non è stata molto lunga, è durata meno di quattro minuti tra i potenziali acquirenti. Alla fine la serigrafia con il ritratto di Marilyn Monroe se l’è aggiudicata il celebre gallerista Larry Gagosian presente nella sala del Rockefeller Center. Gagosian non ha voluto specificare se l’acquisto sia stato effettuato per altri o per sé. Di certo, anche se sembra incredibile, il prezzo pagato è anche leggermente inferiore alla stima che era stata fatta alla vigilia, che prevedeva un valore da 200 milioni di euro



Inarrivabile il "Salvator Mundi"





Di fatto il lavoro di Andy Warhol, dunque, è l’opera del XX secolo più cara di sempre. Per 16 milioni di dollari ha superato “Le Femmes d’Alger (version O), di Pablo Picasso che nel 2015 venne battuta per 179, 4 milioni di dollari, ma anche "Nu couché (sur le côté gauche)" di Amedeo Modigliani (162 milioni) e "Three Studies of Lucian Freud" di Francis Bacon (158.2 milioni). Resta invece inarrivabile il "Salvator Mundi" di Leonardo da Vinci con i suoi 450 milioni.





La vendita di beneficenza

L’asta di Christie’s detiene anche un altro record: "Shot Sage Blue Marilyn" è stata consegnata alla casa d'aste dalla Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo e tutti i proventi della vendita andranno a beneficio dell'ente che si dedica a migliorare la vita dei bambini di tutto il mondo grazie alla fornitura di programmi di assistenza sanitaria ed educativa. Con il cento per cento dei proventi destinati in beneficenza, la vendita di questo singolo dipinto costituisce l'asta filantropica con il più alto incasso dalla vendita del catalogo 'The Collection of Peggy and David Rockefeller' del 2018