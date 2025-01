Angelina Mango: "Posto di meno, ma esisto. Sto scoprendo un sacco di cose che appartengono alla realtà"

"A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui 'esisto' un po' di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta. Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà. Su 10 foto fatte se ne pubblica una, ma a volte la realtà è proprio nelle altre 9".

Questa la riflessione che Angelina Mango, 24 anni da compiere ad aprile prossimo, ha condiviso sul suo account Instagram, postando una serie di video e di foto.

La pausa di Angelina Mango

La vincitrice di Sanremo 2024 da qualche mese ha ridotto la sua presenza pubblica.

In particolare dallo scorso autunno ha interrotto il tour per una laringite.

Poco dopo ha annunciato una pausa più lunga per ragioni personali.

Il 23 ottobre scrisse:

"Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi!. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live

Insomma, un periodo di stop professionale per immergersi nella vita reale e staccare un po' dalla realtà virtuale e della carriera, iniziata con il trionfo ad Amici di Maria De Filippi nella primavera 2023

Niente ospitata a Sanremo 2025?

Salvo sorprese dell'ultima ora, Angelina Mango non prenderà parte al Festival di Sanremo 2025, rompendo dunque la tradizione dell'ospitata del vincitore della precedente edizione della kermesse.

L'anno scorso, per esempio, Marco Mengoni affiancò Amadeus nella prima serata, dopo aver trionfato a Sanremo 2024 con Due Vite.

Nel 2023 stessa operazione, con protagonisti Blanco e Mahmood, che 12 mesi prima avevano vinto con Brividi.

In precedenza era accaduto anche con i Maneskin (Zitti e buoni) e con Diodato (Fai rumore).