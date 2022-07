Ania, il carovita peserà sulle polizze. E vanificherà il calo dell'Rc auto

Le emergenze straordinarie degli ultimi due anni, prima la pandemia poi la guerra, hanno catapultato anche l’Italia in un clima di incertezza. Il mondo delle assicurazioni è pronto a fare la sua parte ma l’inflazione rischia di impattare pesantemente sulle polizze di moto e auto.

IL NUOVO SCENARIO ECONOMICO

L'Ania, l'associazione delle imprese del settore, tramite la sua presidente Maria Bianca Farina, ha lanciato un avvertimento durante l’Assemblea annuale. Farina ha ricordato che nei primi mesi del 2022 per l'Rc auto, malgrado il balzo dell'inflazione, si registrano "prezzi in ulteriore, significativa diminuzione, tuttavia dobbiamo però essere consapevoli che stiamo entrando in una nuova fase. L'inflazione è destinata ad avere un impatto sul costo dei sinistri, già in crescita nel 2021, e si rendono perciò ancor più necessarie riforme organiche del sistema che lo rendano sostenibile nel medio-lungo termine" avverte.

LE PROPOSTE

Farina ha ribadito l'importanza delle riforme e del Pnrr e gli obiettivi delle compagnie per sostenere cittadini e imprese, ha avanzato richieste ai legislatori e, all'indomani della tragedia della Marmolada, ha colto l'occasione per lanciare un appello sul tema delle calamità naturali. "E' evidente che occorre dotare l'Italia di un sistema misto di gestione dei rischi catastrofali, in analogia con quanto si riscontra all'estero, in modo da accrescere la resilienza di cittadini e imprese di fronte a eventi avversi in fortissimo aumento".

A PROPOSITO DI RIFORME, IL BONUS-MALUS

Farina ha citato la revisione del bonus-malus, la modifica dell'imposizione fiscale sui premi, e la definizione univoca del risarcimento danni per lesioni gravi alle persone. E proprio sul nodo del bonus-malus è intervenuto anche il presidente dell'Ivass Luigi Federico Signorini, spiegando come si tratti di un sistema che "dopo quasi trent'anni di funzionamento, presenta evidenti segni di usura e una riforma è ormai urgente".