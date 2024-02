Annalisa a RTL 102.5: “Sanremo bella occasione per continuare il racconto di questo progetto. Con queste canzoni mi sento a casa, ora quando mi ascolto e mi guardo mi riconosco”

Ieri sera, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024, Annalisa è tornata al festival con il brano “Semplicemente”. Ai microfoni di RTL 102.5, Annalisa ha raccontato le impressioni a poche ore dalla prima esibizione sul palco dell’Ariston:

«Non vedevo l’ora che uscisse questa canzone, sono veramente contenta. Questo è il mio sesto Festival di Sanremo, penso sia una bella occasione per continuare il racconto di questo progetto e voglio sfruttarlo al meglio. Non ho mai smesso di impegnarmi e sono veramente contenta di quest’anno. Ho lavorato tanto, mi sono interrogata su quale fosse il percorso più giusto per me. Con queste canzoni mi sento a casa, ora quando mi ascolto e mi guardo mi riconosco. Sono felice di essere dentro questo vortice sanremese, felice di questo pezzo e di questo disco».

“Sinceramente” è contenuto nella nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” disponibile dal 9 febbraio.

«Il mio intento è provare a dare dei messaggi semplici e spianare un po’ la strada, in modo molto naturale e cercando di essere onesta. Cerco di trasmettere la libertà di essere sé stessi, con chi stare e con chi non stare. Sono cose semplici ma che non sono scontate, e le canzoni possono essere importanti»





Annalisa all’Arena di Verona

Annalisa, dopo il concerto- evento del Forum di Assago dello scorso novembre e la comunicazione del suo tour TUTTI NEL VORTICE PALASPORT che, in partenza ad aprile 2024, toccherà le principali città italiane, ha annunciato il suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio e sarà l’evento di apertura del Festival Venerazioni – Arte al Femminile 2024.





Testo - "Sinceramente" - Annalisa

(di D. Simonetta - P. Antonacci - A. Scarrone -

S. Tognini - D. Simonetta - P. Antonacci - A. Scarrone Ed. Eclectic Music Publishing/Nuova Nassau/ Warner Chappell Music Italiana/ Universal Music Publishing Ricordi/Diana – Milano)

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

E non hai mai capito

Quando quando quando quando

Quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua

(fonte: TV Sorrisi e Canzoni)





Annalisa

Il 2023 è stato travolto dal vortice Annalisa! La cantautrice ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la regina del pop. Annalisa solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 34 Dischi di Platino e 14 Oro. Con il suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” si è affermata come unica donna costantemente presente per 10 settimane nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella TOP10 dei singoli più ascoltati dell’anno ( Fimi/Gfk). La classifica ufficiale di TikTok del 2023 la vede protagonista assoluta. Le sue “Mon amour” e “Bellissima” sono rispettivamente al primo e il secondo posto tra i brani più utilizzati dagli utenti nel corso dell’anno. E non solo, le sue hit “Euforia” “Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”, oltre ad essere stati in cima alle classifiche, l’hanno portata 8 volte in cima all’airplay radiofonico dove risulta la l’artista più passata. “Mon Amour” è anche il video musicale femminile più visto nel 2023.