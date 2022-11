Annalisa: si chiude il tour “Nuda10 Club” con otto date completamente sold out

"Nuda 10 Tour" registra il tutto sold out

Il 7 settembre, la cantante di Savona ha dato il via alla sua nuova tournée con un evento speciale al Teatro Antico di Verona, proseguendo poi nei più importanti club d’Italia. Con il suo “Nuda 10 Club”, Annalisa ha fatto tappa a Bologna, Firenze, Roma, Modugno (BA), Pozzuoli (NA), Venaria Reale (TO) e Milano. Un tour tutto da ballare, nel quale Annalisa ha sfoggiato le sue canzoni più famose: dalla hit “Bellissima”, passando per il medley “Diamante lei e luce lui/Una finestra fra le stelle”, due brani simbolici nel percorso dell’artista, che con il primo è arrivata in finale di Amici e con il secondo ha conquistato il quarto posto a Sanremo 2015. In scaletta tutti i brani con cui Annalisa è arrivata al grande pubblico come “Tropicana”, “Movimento Lento", “Un Domani", “Tsunami”, “House Party". Un tour pensato per i club ma che ha trovato spazio anche per pezzi più intimi come “Alice e il Blu”, dell’album “Non so ballare” del 2010, e “Il mondo prima di te”, con il quale ha partecipato a Sanremo 2018. Il tour segue la pubblicazione di “Nuda10”, pubblicato a maggio 2021, nel quale la cantante ha racchiuso i suoi primi dieci anni di carriera.



Da Amici a Sanremo

La carriera di Annalisa è partita da Amici con la partecipazione alla decima edizione del programma, in cui si è classificata seconda. In quell’edizione, il circuito canto fu vinto da Virginio, ma fu Annalisa a conquistare il premio della critica, riconoscimento che le è stato riconsegnato anche alcuni anni dopo, nel 2012, all’Arena di Verona, durante la finale della prima edizione di Amici Big. Con 7 album pubblicati, 18 dischi di platino, 12 dischi d’oro e numerose collaborazioni nazionali e internazionali, Annalisa è uno dei volti più conosciuti e apprezzati usciti dal talent di Canale5. Sono cinque le sue partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2013 con il brano “Scintille”, nel 2015 con "Una finestra fra le stelle”, nel 2016 con “Il diluvio universale”, nel 2018 con “Il mondo prima di te” e nel 2019 con il brano “Dieci”.

L’ultima hit “Bellissima”

Pensando al suo percorso fino ad oggi è innegabile la capacità di Annalisa di passare da brani più intimi, che ben si legano alle sue straordinarie capacità vocali, a brani più ritmati e leggeri. L’ultimo singolo “Bellissima” racchiude tutte queste sfaccettature. Una canzone che Annalisa racconta come manifesto di un nuovo capitolo musicale. “Ti fa ballare, si, ma con le lacrime. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica”. Una canzone che unisce le sue due anime, quella romantica e intima a quella adrenalinica e festosa che tanto ha caratterizzato gli ultimi anni del suo percorso.