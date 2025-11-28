Annuncio di Trump, stop all’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo

Annuncio di Trump, stop all’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo

Annuncio di Trump, stop all’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo

Alessandra Giannoli

28 novembre 2025, ore 15:00

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: "Porro' fine a milioni di ammissioni illegali"

Annuncio di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti intende sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo. “Una decisione volta a consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente. Solo la migrazione inversa può porre rimedio a questa situazione”, ha scritto sul suo social Truth il capo della Casa Bianca. Il tycoon ha esplicitamente evitato di fare gli auguri di buon Ringraziamento a coloro che odiano, rubano, uccidono e distruggono tutto ciò che l'America rappresenta. “Non resterete qui a lungo", ha sottolineato il leader statunitense, aggiungendo: "Porrò fine alle milioni di ammissioni illegali di Joe Biden ed espellerò chiunque non rappresenti un patrimonio per gli Stati Uniti, o non sia capace di amare il nostro Paese. Metterò fine a tutti i benefici e sussidi federali per i non cittadini del nostro Paese, denaturalizzerò i migranti che minano la tranquillità interna ed espellerò qualsiasi cittadino straniero che rappresenti un peso pubblico, un rischio per la sicurezza o non sia compatibile con la civiltà occidentale".

Intanto, il direttore dei Servizi per la Cittadinanza e l'Immigrazione ha disposto il riesame rigoroso di tutte le green card rilasciate a persone provenienti da una ventina di Paesi "sensibili" tra cui figurerebbero, oltre all'Afghanistan, Cuba, Haiti, Iran, Somalia, Libia, Sudan, Yemen e Venezuela, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, la Guinea Equatoriale, l'Eritrea, la Somalia, il Burundi, il Laos, la Sierra Leone, il Togo e il Turkmenistan. La mossa arriva dopo l'attentato a due guardie nazionali a Washington da parte di un 29enne afghano.

Spostandosi su un altro fronte "caldo" il presidente Donald Trump ha fatto anche un'altra  dichiarazione: “Gli Stati Uniti inizieranno molto presto a fermare i trafficanti di droga venezuelani via terra”. La frase è stata pronunciata in occasione del giorno del Ringraziamento durante un incontro tra il capo della Casa Bianca e un gruppo di  militari americani.


Argomenti

Donald Trump
Giorno del Ringraziamento
immigrazione illegale
Stati Uniti
Terzo Mondo

Gli ultimi articoli di Alessandra Giannoli

Mostra tutti
  • E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington

    E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington

  • Papa Leone, appello per i cattolici rapiti in Nigeria e Camerun

    Papa Leone, appello per i cattolici rapiti in Nigeria e Camerun

  • Diplomazia al lavoro, in corso a Ginevra i colloqui tra Ue, Usa e Ucraina sul piano di pace proposto da Trump

    Diplomazia al lavoro, in corso a Ginevra i colloqui tra Ue, Usa e Ucraina sul piano di pace proposto da Trump

  • Pressing degli Usa sull’Ucraina affinché accetti il piano di pace mediato con la Russia

    Pressing degli Usa sull’Ucraina affinché accetti il piano di pace mediato con la Russia

  • Piano di pace Usa-Russia sull’Ucraina, per Bruxelles l’Ue deve essere coinvolta nella trattiva

    Piano di pace Usa-Russia, per Bruxelles l’Ue e l’Ucraina devono essere coinvolte nella trattativa

  • Non c’è pace senza giustizia, così Papa Leone celebrando in Vaticano la Giornata mondiale dei poveri

    Non c’è pace senza giustizia, così Papa Leone celebrando in Vaticano la Giornata mondiale dei poveri

  • Ucraina, Tajani annuncia l’invio di un altro pacchetto di aiuti militari dall'Italia

    Ucraina, Tajani annuncia l’invio di un altro pacchetto di aiuti militari dall'Italia

  • Papa Leone riceve in Vaticano le star del cinema e chiede lo stop ai tagli al settore

    Papa Leone riceve in Vaticano le star del cinema e chiede lo stop ai tagli al settore

  • “Massacrati da chi può farlo ma siamo nel giusto”, così Giorgetti sulla manovra

    “Massacrati da chi può farlo ma siamo nel giusto”, così Giorgetti sulla manovra

  • Giorgia Meloni, le patrimoniali con la destra al governo non vedranno mai la luce

    Giorgia Meloni, le patrimoniali con la destra al governo non vedranno mai la luce

Kiev sotto attacco, almeno sei vittime, mentre Mosca sostiene di non sapere nulla del nuovo piano di pace

Kiev sotto attacco, almeno sei vittime, mentre Mosca sostiene di non sapere nulla del nuovo piano di pace

Per le autorità ucraine gli attacchi di Putin sarebbero una risposta terroristica al nuovo piano in 19 punti elaborato dagli Stati Uniti, Zelenski ringrazia tutti quelli che sostengono il suo paese

Italiano morto in un incidente aereo in Groenlandia

Italiano morto in un incidente aereo in Groenlandia

Lo schianto è avvenuto lo scorso 25 ottobre, il relitto è stato individuato solo ieri

Venezuela, 30 anni ad un medico per un audio di critica al governo su un gruppo WhatsApp

Venezuela, 30 anni ad un medico per un audio di critica al governo su un gruppo WhatsApp

La donna è stata condannata per tradimento alla patria, incitamento all'odio e cospirazione