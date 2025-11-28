Annuncio di Trump, stop all’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo

Annuncio di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti intende sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo. “Una decisione volta a consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente. Solo la migrazione inversa può porre rimedio a questa situazione”, ha scritto sul suo social Truth il capo della Casa Bianca. Il tycoon ha esplicitamente evitato di fare gli auguri di buon Ringraziamento a coloro che odiano, rubano, uccidono e distruggono tutto ciò che l'America rappresenta. “Non resterete qui a lungo", ha sottolineato il leader statunitense, aggiungendo: "Porrò fine alle milioni di ammissioni illegali di Joe Biden ed espellerò chiunque non rappresenti un patrimonio per gli Stati Uniti, o non sia capace di amare il nostro Paese. Metterò fine a tutti i benefici e sussidi federali per i non cittadini del nostro Paese, denaturalizzerò i migranti che minano la tranquillità interna ed espellerò qualsiasi cittadino straniero che rappresenti un peso pubblico, un rischio per la sicurezza o non sia compatibile con la civiltà occidentale".

Intanto, il direttore dei Servizi per la Cittadinanza e l'Immigrazione ha disposto il riesame rigoroso di tutte le green card rilasciate a persone provenienti da una ventina di Paesi "sensibili" tra cui figurerebbero, oltre all'Afghanistan, Cuba, Haiti, Iran, Somalia, Libia, Sudan, Yemen e Venezuela, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, la Guinea Equatoriale, l'Eritrea, la Somalia, il Burundi, il Laos, la Sierra Leone, il Togo e il Turkmenistan. La mossa arriva dopo l'attentato a due guardie nazionali a Washington da parte di un 29enne afghano.

Spostandosi su un altro fronte "caldo" il presidente Donald Trump ha fatto anche un'altra dichiarazione: “Gli Stati Uniti inizieranno molto presto a fermare i trafficanti di droga venezuelani via terra”. La frase è stata pronunciata in occasione del giorno del Ringraziamento durante un incontro tra il capo della Casa Bianca e un gruppo di militari americani.



