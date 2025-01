Antonino Cannavacciuolo a RTL 102.5: “Questa sera renderemo omaggio a Gualtiero Marchesi, per me è stato molto emozionante”

Antonino Cannavacciuolo è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Luigi Santarelli e Ambra per presentare le due nuove puntate di MasterChef Italia, in onda stasera su Sky a partire dalle 21.15. Ai microfoni di RTL 102.5, lo chef stellato ha raccontato l’omaggio a Gualtiero Marchesi di questa sera: «Questa sera ci sarà un omaggio ad un nome importantissimo, Gualtiero Marchesi, colui che ha acceso la luce su di noi e ci ha fatto capire che il nostro non è solo un mestiere, ma che può anche comunicare qualcosa di bello, può far crescere una nazione e far venire fuori tante persone che lavorano dietro le quinte, come artigiani, contadini e pescatori. Quella di stasera è una puntata che mi tocca, per me Marchesi è stato un grande ed è stata una grande perdita per l’Italia. Mi voglio rivedere la puntata perché Gualtieri Marchesi tocca i miei fili, il mio pensiero, il mio voler creare qualcosa di nuovo, e solo sentendo maestri di questo calibro puoi impararlo. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo e di fare qualcosa con lui, quindi per me è una serata molto emozionante». Inoltre, il giudice ha rivelato: «È un momento della gara in cui cominciamo a vedere chi può andare avanti e chi no. Quando passi delle ore insieme a questi ragazzi, capisci chi realmente può fare questo lavoro. Quest’anno per noi giudici è stato bello perché, rispetto agli altri anni, fino alla fine non sapevamo chi sarebbe andato in finale, c’è davvero una bella concorrenza».





Cosa succederà questa sera?

Negli episodi di questa sera i cuochi amatoriali in gara arriveranno a un vero e proprio punto di svolta del loro percorso affrontando una delle prove più complesse di questa stagione, in cui il livello di difficoltà salirà sia per il prestigio delle “reference” sia per la grande tecnica richiesta: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti, porteranno davanti alla classe l’esempio del più grande di tutti, il padre fondatore della nuova cucina italiana, Gualtiero Marchesi. Per l’occasione arriveranno a MasterChef Italia due dei suoi allievi più premiati e conosciuti: Andrea Berton e Davide Oldani. Per gli aspiranti chef la serata sarà intensissima fin da subito: al loro ingresso in classe troveranno una Golden Mystery Box, l’unica che premia i migliori garantendo l’immunità nell’Invention Test e la conquista della preziosissima Golden Pin. A seguire, nel corso dell’Invention Test, la protagonista assoluta della prova sarà la “reazione di Maillard”, ma la sfida sarà resa ancora più complessa da speciali interrogazioni che verranno organizzate da Chef Barbieri per testate conoscenze e cultura generale, sempre a tema food, dei suoi “allievi”. In una serata in cui verrà sottolineata l’importanza dello studio, sia nel geniale lavoro quotidiano di Marchesi sia nella formulazione di Maillard, la Masterclass dimostrerà il proprio valore? E soprattutto i giudici promuoveranno il loro lavoro?