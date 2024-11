"Are you ok?", l'Aeroporto di Roma Fiumicino è il primo con un Punto Viola per le donne vittime di violenze

L'Aeroporto di Roma Fiumicino si tinge di viola: da oggi il Leonardo da Vinci è in campo per offrire un supporto concreto alle donne vittime di molestie o violenza. "Are You Ok? Ask for help at the info desks" recitano gli schermi e gli adesivi che indicano i 4 desk del Punto Viola dislocati all'interno dell'aeroporto: i due banchi informazioni del Terminal 1 e gli altri due banchi del Terminal 3. Un progetto portato avanti, negli scorsi mesi, con l'Associazione DONNEXSTRADA e che coinvolge numerosi operatori, che in questo periodo hanno partecipato ad un programma di formazione dedicato, per ottenere gli strumenti utili a fornire un primo sostegno emotivo e legale, per chiarire le azioni da intraprendere e le tutele previste dalla legge.





TRONCONE, ATTO CONCRETO PER PROMUOVERE IL RISPETTO

ha affermato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma.ha aggiunto Ilaria Saliva, presidente di DONNEXSTRADA, spiegando che in questo modo è possibile creare una rete necessaria per dare informazioni importanti e rendere le persone consapevoli e libere di scegliere. Un ulteriore tassello di un percorso più ampio che Aeroporti di Roma ha intrapreso da tempo per contrastare la violenza di genere. Tra le altre iniziative, il supporto ad associazioni locali che offrono assistenza alle donne in difficoltà.