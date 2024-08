Arena di Verona Opera Festival 2024. Placido Domingo e la ‘Noche espanola’

A 55 anni esatti dal suo debutto italiano, avvenuto proprio all'Arena di Verona, Placido Domingo ha guidato, ieri sera, un grande omaggio all'Anfiteatro e alla musica spagnola con cui è cresciuto e che ha contribuito a far conoscere nel mondo. Venti brani, icone di oltre tre secoli di storia della zarzuela, patrimonio anch'esso candidato all'inserimento nella lista Unesco, e di cui Placido Domingo, è il più celebre e fervente ambasciatore.

IL CAST

Con lui, il soprano madrileno Saioa Hernandez e il tenore messicano Arturo Chacón Cruz, entrambi già applauditi in Arena, sono state le grandi voci protagoniste della festosa Noche Española, arricchita dalle danze della Compañia Antonio Gades, i brani eseguiti dall'Orchestra di Fondazione Arena diretta dal maestro valenciano Jordi Bernàcer. Domingo è tornato a Verona a confermare il legame con l'anfiteatro dove ha debuttato nel 1969 (cantando come Calaf in Turandot e da protagonista Don Carlo) e dove si è esibito per oltre mezzo secolo, come solista e direttore d'orchestra. “Che pubblico meraviglioso” scrive Domingo che posta a notte fonda un video che mostra l’accoglienza calorosa che le persone gli hanno riservato fuori dall’Arena.