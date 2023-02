Arisa a RTL 102.5: “Gianluca Grignani artista di generosità rara"

Arisa, reduce da uno speciale duetto con Gianluca Grignani sul palco dell’Ariston, è stata ospite di RTL 102.5 per raccontare l’emozioni della serata e il suo lungo rapporto con il Festival di Sanremo. «Con Gianluca Grignani siamo stati una potenza in tutto, sicuramente non ci siamo risparmiati nella condivisione col pubblico. La musica appartiene soprattutto alle persone», racconta l’artista lucana. «’Destinazione Paradiso’ è un pezzo di Gianluca Grignani che, allo stesso modo, appartiene a me e appartiene anche al pubblico. È un patrimonio della musica», continua. «Mi ha chiesto lui di fare questo duetto insieme. In realtà dovevo fare un’altra cosa ma sapevo che sarebbe arrivato Gianluca, e così è stato. Lui è un artista di una generosità rara, mi ricorda me. Quando sta vicino a qualcuno sa valorizzare quella persona», dice ancora in radiovisione.

A RTL 102.5, Arisa racconta il suo lungo rapporto con il Festival di Sanremo. «Sono 15 anni che frequento assiduamente Sanremo. Da ‘Sincerità’, ma anche da prima. L’anno precedente feci i casting Sanremo lab, c’era anche Noemi. Ci siamo conosciute perché io avevo finito il credito del telefonino, all’epoca non avevo una lira, e Noemi fu l’unica che mi offrì il cellulare per farmi chiamare mia madre. Veronica è stata sempre molto generosa».