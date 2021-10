Arrestato in Colombia il narcotrafficante Dario Antonio Usuga, l’erede di Pablo Escobar

La cattura del signore della droga Dario Antonio Usuga, per il presidente della Colombia Ivan Duque “E' il maggior colpo inferto al narcotraffico dopo la caduta di Pablo Escobar", Escobar anche conosciuto come il Re della cocaina ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia nel 1993. Usuga detto 'Otoniel', capo del Clan del Golfo, è stato arrestato durante un'operazione nella giungla, vicino al confine con Panama, durante la quale è stato ucciso un agente di Polizia. Mobilitati circa 500 membri delle forze di sicurezza, supportati da 22 elicotteri e da satelliti e intelligence degli Stati Uniti e del Regno Unito. Il presidente colombiano ha invitato gli altri membri dell'organizzazione criminale a consegnarsi o "sentire tutto il peso della legge". Secondo la polizia, il narcotrafficante si nascondeva nella giungla, e non usava il telefono, affidandosi ai corrieri per comunicare. Coinvolto anche con gruppi di estrema destra, Usuga sarà presto estradato negli Stati Uniti.

PRESIDENTE DUQUE, CATTURA OTONIEL PARAGONABILE SOLO ALL'ARRESTO DI ESCOBAR

"Questo è il colpo più duro al traffico di droga di questo secolo nel nostro paese", ha detto il presidente Ivan Duque in una conferenza stampa, affermando che l'arresto è stato "solo paragonabile alla cattura di Pablo Escobar", il signore della droga ucciso in una sparatoria con polizia nel 1993. “Otoniel era il signore della droga più temuto al mondo, un assassino di polizia, soldati, attivisti locali", ha aggiunto Duque. "Questa è la fine del Clan Del Golfo", ha aggiunto il presidente, invitando gli altri membri dell'organizzazione criminale a consegnarsi o "sentire tutto il peso della legge".

LATITANTE E CON UNA TAGLIA SULLA TESTA

L'emittente colombiana W Radiò di Bogotà ricorda che sulla testa di Usuga pendeva una taglia fino a cinque milioni di dollari posta dal governo degli Stati Uniti. Ricercato da almeno sei anni, il boss, che ha 49 anni, deve rispondere in 120 processi dei più diversi reati, fra cui omicidi plurimi e l'esportazione verso il Centro America, gli Stati Uniti e l'Europa di molte tonnellate di cocaina proveniente dalla regione di Uraba del dipartimento di Antioquia. Incriminato dalla giustizia americana nel 2009, Usuga è al centro di una procedura di estradizione presso il tribunale del distretto meridionale di New York. "Ci sono ordini di estradizione per questo criminale e lavoreremo con le autorità per raggiungere anche questo obiettivo", ha commentato il presidente Duque a questo proposito.