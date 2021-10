"Asterix e il Grifone", il nuovo fumetto in uscita giovedì 21 ottobre in Francia arriverà anche in Italia

Tornano le avventure dei Galli Asterix e Obelix nel nuovo fumetto in uscita il 21 ottobre in Francia e il 28 in Italia, a cura di Panini Comics. “Asterix e il Grifone” è il titolo del trentanovesimo albo della serie iniziata nel 1959. Sarà pubblicato in diciassette lingue e prevede una tiratura globale di 5 milioni di copie.

UN EASTERN ALLA RICERCA DELLA CREATURA MITOLOGICA

Nel nuovo volume - personalmente autorizzato dal disegnatore francese Albert Uderzo, scomparso nel 2020 - i due eroi si imbarcheranno in un’epica ricerca per scovare il Grifone, una spaventosa creatura mitologica con zanne impressionanti e un terribile becco da rapace, per metà leone e per metà aquila. Con loro ci saranno l’immancabile cagnolino Idefix e il druido Panoramix. Un viaggio che li porterà sulle orme dei Sarmati, un misterioso popolo che combatte i Romani: attraverseranno paesaggi invernali con cavalli, davanti a loro immense distese selvagge, innocenti che devono difendersi dall’attacco dei cattivi e scene d’azione da mozzare il viaggio. Un “Eastern” il cui sfondo perennemente innevato richiama i paesaggi tipici russi o kazaki: “Il paese in cui è ambientata la storia in realtà non esiste: è piuttosto un’atmosfera narrativa con i Galli che perdono l’orientamento”, ha spiegato Jean-Yves Ferri, che insieme a Didier Conrad ha disegnato il volume.

NUOVI ANTAGONISTI

Nel volume faranno la loro comparsa anche tre nuovi antagonisti, militanti nelle fila romane: Nelsuobrodus, Ermejus e Terrincognitus (quest’ultimo presenta le caratteristiche fisiche dello scrittore francese Michel Houellebecq): gladiatori inviati da Cesare in questo territorio che prende il nome di “Barbaricum” per catturare il Grifone. La creatura, totem dello sciamano e simbolo religioso, nel fumetto diventa un simbolo per raccontare l’ignoranza dei Romani rispetto alla fauna e al mondo che li circondava e che, all’epoca, era ancora ampiamente inesplorato.