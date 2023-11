Atp Finals, Medvedev batte Zverev ed è in semifinale. Impazza, intanto, la SinnerMania

Battendo il tedesco Sasha Zverev, il russo Daniil Medvedev è il primo semifinalista delle Atp Finals di Torino. La partita è stata molto combattuta - un'ora e 45 minuti di gioco - e Medvedev l'ha spuntata in due set: 7-6, 6-4. Nel primo set Medvedev è partito con grande aggressività ed ha subito strappato il servizio all'avversario. Zverev ha impiegato poco a riordinare le idee e si è portato sul 3-3. Il match è proseguito sul filo dell'equilibrio, dominato dal servizio e dal gioco da fondo campo, fino al 6-6: il tie break è stato condizionato da molti errori, prima uno smash fuori di Medvedev e poi due set point sprecati dal tedesco. Alla fine il russo l'ha spuntata, chiudendo 7-6 (7). Nel secondo set il copione non è cambiato. Grande equilibrio, con i due avversari a continuare a 'picchiare' da fondo campo. La svolta sul 5-4 per Medvedev, quando Zverev al servizio ha perso il game decisivo. Il tedesco ora dovrà affrontare venerdì prossimo Rublev mentre il russo si troverà di fronte Alcaraz alla ricerca di un pass per la semifinale.

TUTTI PAZZI PER SINNER

Tutti pazzi per Sinner dopo la vittoria con Djokovic alle Atp Finals di Torino. Tifo da stadio nel Pala Alpitour gremito di 12mila spettatori e boom di ascolti in tv tra Rai2 e Sky. Battuto per la seconda volta in un anno il numero 1 del mondo, il giovane talento azzurro è ormai una star non solo in Italia. Domani la partita decisiva con il danese Rune per accedere alla semifinale del torneo dei primi 8 giocatori del circuito. D'accordo sul futuro del campione altoatesino Adriano Panatta e Carlos Alcaraz: 'Nel 2024 può diventare il numero 1 al mondo'. RTL102.5, radio ufficiale delle Nitto ATP Finals di Torino, seguirà con uno speciale il match tra Sinner e Rune.