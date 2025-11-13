ATP Finals: Musetti eliminato, vince Alcaraz. De Minaur sfiderà Sinner in semifinale

ATP Finals: Musetti eliminato, vince Alcaraz. De Minaur sfiderà Sinner in semifinale

Nicolò Pompei

13 novembre 2025, ore 23:39 , agg. alle 00:17

Alcaraz vince la terza partita consecutiva alle Finals, sarà lui il numero 1 a fine anno. De Minaur batte Fritz e vola in semifinale

ALCARAZ INGIOCABILE, MUSETTI ELIMINATO

Alcaraz questa sera è sceso in campo con l’obiettivo di vincere non soltanto per assicurarsi un posto in semifinale, ma anche per avere la certezza di chiudere da numero 1 al mondo al termine della stagione: un carico extra che, tuttavia, non lo ha tradito, anzi lo ha motivato. Dopo un primo set equilibrato, in cui Musetti ha provato a contrastarlo mantenendo lucidità e atteggiamento offensivo, lo spagnolo ha cambiato marcia nel secondo set imponendo un ritmo più elevato, sfruttando la profondità del dritto e la varietà dei colpi. Musetti, reduce da un calendario intenso e probabilmente un po’ affaticato, ha ceduto 6-4, 6-1, incapace di reagire al crescere del dominio di Alcaraz. Con questo risultato lo spagnolo ha conquistato l’accesso alle semifinali del torneo e si è assicurato la posizione numero 1 del ranking a fine anno. La vittoria è stata anche un’affermazione di maturità da parte di Alcaraz: non solo potenza e varietà nel gioco, ma anche gestione intelligente del match nei momenti chiave. Musetti, dal canto suo, ha mostrato buone indicazioni ma non è riuscito a sostenere l’intensità richiesta per un evento di questo livello contro un avversario così completo.


DE MINAUR SORPRENDE TUTTI 

Per de Minaur si trattava di una partita da dentro o fuori: dopo due sconfitte nel girone, sapeva che solo una vittoria in due set poteva tenere viva la speranza della qualificazione. Ha risposto presente con attenzione, precisione al servizio e un atteggiamento offensivo immediato, prendendo in mano il set iniziale e imponendo il tie-break, che ha vinto 7-3. Dal secondo set in poi è riuscito a mantenere la pressione, capitalizzando una leggera flessione fisica di Fritz, che ha commesso errori e non ha trovato continuità al servizio. Il risultato finale 7-6(3), 6-3 ha regalato all’australiano la tanto attesa prima vittoria in questo torneo e grazie alla vittoria di Alcaraz sarà lui a sfidare Sinner in semifinale.

Argomenti

Alcaraz
Atp Finals
Musetti
Sinner
Tennis

