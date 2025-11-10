ATP Finals: Sinner vince all'esordio senza problemi, Musetti deve arrendersi contro Fritz

MUSETTI SCONFITTO ALL'ESORDIO

Per Lorenzo Musetti, l’esordio alle ATP Finals è stato piuttosto deludente: di fronte c’era Taylor Fritz, uno specialista dell’indoor che ha fatto valere il servizio e il ritmo sin dall’inizio. Fritz ha messo a segno ben 13 ace e non ha commesso alcun doppio ­fallo, imponendosi con un netto 6-3, 6-4 in circa un’ora e 42 minuti di gioco. Musetti, arrivato a Torino dopo la finale ad Atene che lo aveva lasciato con poca energia, ha faticato a trovare continuità: non è riuscito a creare palle break decisive (Fritz ne ha annullate quattro nel terzo gioco salvando 0-30) e nei propri turni di battuta ha commesso troppi errori nei momenti chiave. Il tennista azzurro potrà già rifarsi domani sera, contro De Minaur, una partita già decisiva per il passaggio del turno.





BUONA LA PRIMA PER SINNER

Diversa storia per Jannik Sinner, campione in carica alle Finals e oggi schiacciasassi contro Felix Auger‑Aliassime: il risultato è stato un 7-5, 6-1 che conferma quanto l’altoatesino sia in grande condizione. Nel primo set Sinner ha concesso solo tre punti al servizio, si è procurato cinque palle break e ha gestito i momenti importanti con freddezza. Dal punto di vista tecnico, ha mostrato sia le grandi accelerazioni di dritto che un backhand preciso, riuscendo a imporre il ritmo anche quando Auger-Aliassime ha provato a reagire. Nel secondo set, il canadese ha chiesto un time-out medico per un problema al polpaccio sinistro, e Sinner ne ha approfittato per dilagare. Con questa vittoria il numero 1 italiano estende la sua striscia vincente su campo indoor a 27 partite, mettendosi in ottima posizione nel girone “Björn Borg” e lanciando un segnale forte in vista della corsa al titolo e al numero 1 di fine anno. Mercoledì Jannik sarà di nuovo in campo contro Zverev.