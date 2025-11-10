ATP Finals: Sinner vince all'esordio senza problemi, Musetti deve arrendersi contro Fritz

ATP Finals: Sinner vince all'esordio senza problemi, Musetti deve arrendersi contro Fritz

ATP Finals: Sinner vince all'esordio senza problemi, Musetti deve arrendersi contro Fritz Photo Credit: ANSA/Alessandro Di Marco

Nicolò Pompei

10 novembre 2025, ore 23:54

Jannik Sinner impeccabile nel match d'esordio, battuto Auger Aliassime. Sconfitta per Musetti

MUSETTI SCONFITTO ALL'ESORDIO

Per Lorenzo Musetti, l’esordio alle ATP Finals è stato piuttosto deludente: di fronte c’era Taylor Fritz, uno specialista dell’indoor che ha fatto valere il servizio e il ritmo sin dall’inizio. Fritz ha messo a segno ben 13 ace e non ha commesso alcun doppio ­fallo, imponendosi con un netto 6-3, 6-4 in circa un’ora e 42 minuti di gioco.  Musetti, arrivato a Torino dopo la finale ad Atene che lo aveva lasciato con poca energia, ha faticato a trovare continuità: non è riuscito a creare palle break decisive (Fritz ne ha annullate quattro nel terzo gioco salvando 0-30) e nei propri turni di battuta ha commesso troppi errori nei momenti chiave. Il tennista azzurro potrà già rifarsi domani sera, contro De Minaur, una partita già decisiva per il passaggio del turno.


BUONA LA PRIMA PER SINNER

Diversa storia per Jannik Sinner, campione in carica alle Finals e oggi schiacciasassi contro Felix Auger‑Aliassime: il risultato è stato un 7-5, 6-1 che conferma quanto l’altoatesino sia in grande condizione. Nel primo set Sinner ha concesso solo tre punti al servizio, si è procurato cinque palle break e ha gestito i momenti importanti con freddezza. Dal punto di vista tecnico, ha mostrato sia le grandi accelerazioni di dritto che un backhand preciso, riuscendo a imporre il ritmo anche quando Auger-Aliassime ha provato a reagire. Nel secondo set, il canadese ha chiesto un time-out medico per un problema al polpaccio sinistro, e Sinner ne ha approfittato per dilagare. Con questa vittoria il numero 1 italiano estende la sua striscia vincente su campo indoor a 27 partite, mettendosi in ottima posizione nel girone “Björn Borg” e lanciando un segnale forte in vista della corsa al titolo e al numero 1 di fine anno. Mercoledì Jannik sarà di nuovo in campo contro Zverev. 

Argomenti

ATP Finals
Musetti
Sinner
Tennis

Gli ultimi articoli di Nicolò Pompei

Mostra tutti
  • Atp Finals: Esordio vincente per Alcaraz e Zverev. Iniziano bene anche Bolelli e Vavassori

    Atp Finals: Esordio vincente per Alcaraz e Zverev. Iniziano bene anche Bolelli e Vavassori

  • Calcio, morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Maestro e fonte d'ispirazione per molti allenatori

    Calcio, morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Maestro e fonte d'ispirazione per molti allenatori

  • Serie A: la Roma vola in testa, si rialzano Inter e Juventus. Vincono anche Como e Cremonese

    Serie A: la Roma vola in testa, si rialzano Inter e Juventus. Vincono anche Como e Cremonese

  • Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

    Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

  • Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un successo da 20mila partecipanti. Sul podio tutti atleti Kenioti

    Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un successo da 20mila partecipanti. Sul podio tutti atleti Kenioti

  • Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio

    Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio

  • Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti

    Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti

  • Tragedia a Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto

    Tragedia a Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto

  • Maltempo, donna dispersa a Favara nell'Agrigentino. Travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto

    Maltempo, donna dispersa a Favara nell'Agrigentino. Travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto

  • Mondiali di Volley: Italia campione del mondo per la seconda volta consecutiva, battuta la Bulgaria

    Mondiali di Volley: Italia campione del mondo per la seconda volta consecutiva, battuta la Bulgaria

Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

Partecipano gli 8 migliori giocatori singolaristi e le 8 migliori coppie di doppio della stagione

Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

L'Inter batte la Roma all'Olimpico ed agguanta così in testa alla classifica i giallorrosi ed il Napoli, battuto in trasferta a Torino con un gol dell'ex Simeone

Serie A, il Milan vince il big match contro la Roma. 3 punti anche per Inter, Lecce e Bologna. Pari tra Torino e Pisa

Serie A, il Milan vince il big match contro la Roma. 3 punti anche per Inter, Lecce e Bologna. Pari tra Torino e Pisa

Decima giornata: Verona-Inter 1-2, Fiorentina-Lecce 0-1, Torino-Pisa 2-2, Parma-Bologna 1-3, Milan-Roma 1-0