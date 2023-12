Atreju 2023: Meloni, Musk, Rama e Sunak i protagonisti. L'immigrazione al centro del dibattito

Oggi la terza giornata di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia. "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato congiuntamente a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, e il Primo Ministro della Repubblica di Albania, Edi Rama. Dopo aver concordato sulla necessità di affrontare in modo sempre più strutturato l'immigrazione illegale verso l'Europa, i leader hanno concordato di intensificare ulteriormente la collaborazione fra i tre Paesi a contrasto dei trafficanti di esseri umani". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi





SUNAK: "INTERROMPIAMO IL RTRAFFICO DI ESSERI UMANI"

Il premier britannico Rishi Sunak dal palco di Atreju ha parlato di immigrazione: "Thatcher aveva capito che le idee erano importanti solo se si potevano implementare - ha dichiarato Sunak durante il suo intervento - Non si è mai tirata indietro anche quando la lotta era dura, e oggi dobbiamo applicare il radicalismo di Thatcher per quanto riguarda l'immigrazione illegale. I nostri oppositori vogliono mettere la testa sotto la sabbia e lasciare che il problema vada via da solo ma non funziona così. Andate a Lampedusa, dove il 50% degli immigrati è arrivata quest'anno: non è più sostenibile, non è corretto ed è immorale". E ancora: "È importante per la sovranità che siamo noi a decidere chi entra nei nostri Paesi e non le gang criminali, se non arriveremo a questo gli elettori non saranno contenti e non ci sosterranno, dobbiamo avere il controllo dell'immigrazione". Giorgia Meloni, ha continuato Sunak, "ha fatto un accordo con l'Albania e noi ne abbiamo fatto uno con il Ruanda, vogliamo interrompere il business di queste gang criminali".





RAMA: "INTESA SUI MIGRANTI AL SICURO"

Il primo ministro albanese Edi Rama, commentando i timori di chi crede che il ricorso presentato dall'opposizione albanese alla Corte Costituzionale del paese possa far saltare l'intesa sui migranti con l'Italia ha detto: "È una cosa che mi fa ridere. Innanzitutto, perché Giorgia Meloni si è congratulata con loro quando hanno avuto le loro elezioni interne e non mi conosceva. E pensava sicuramente che fossi un compagno tra quelli non raccomandabili, come dite voi. Poi le parti si sono invertite, ma per dirla seriamente sono contento che tutti capiscano. Anche quelli che nel mio paese sono martellati dalla propaganda che sostiene che in Albania non c'è più la democrazia perché c'è un dittatore". L'Albania, ha chiarito Rama, "è un paese democratico e la Corte Costituzionale ha fatto il suo dovere, perché nella Costituzione è automatica la sospensione di un accordo per valutarlo prima della ratifica del parlamento. È la prova che io non controllo le corti in Albania".





IL DISCORSO DI MUSK

L'intelligenza artificiale "è la più grande rivoluzione dell'homo sapiens. Ritengo sia uno dei temi cruciali di oggi, come la natalità. Ma l'AI rappresenta anche un rischio esistenziale. Dobbiamo fare attenzione, perché può essere un'arma a doppio taglio, come Jeannie (serie tv della versione femminile del genio della lampada, ndr). Sarà in grado di fare di tutto, ma poi si pone il tema della coscienza. Porterà benessere, ma ci vuole controllo per assicurarsi che sia positivo". Ha detto Elon Musk auspicando "un regolatore per assicurarsi che l'IA sia impiegata in modo positivo. L'IA, insieme alla robotica, garantirà disponibilità di beni e servizi, se vuoi qualcosa potrai averlo. Ma, proprio come con Jeannie, bisogna fare attenzione a quello che si desidera e si chiede, dobbiamo esserne consapevoli. Per quanto riguarda l'immigrazione io sono a favore di quella legale. Bisogna dare il benvenuto a chi è onesto, a chi lavora duro". Senza un processo che faccia da filtro sull'arrivo dei migranti, ha spiegato, "come facciamo a sapere chi sta arrivando? Non dico che tutti gli immigrati illegali sono criminali, la maggior parte sono integerrimi. Ma senza questo processo come facciamo a dire chi sarà onesto? Quindi deve essere chiaro: bisogna interrompere l'immigrazione illegale, non quella legale".