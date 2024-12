Attacco in Germania, cinque i morti e più di duecento i feriti. Scholz, restiamo uniti contro l'odio

Sale il bilancio dell'attacco, ieri notte, al mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania. Sono 5 le vittime accertate, più di 200 invece i feriti, tra cui almeno una quarantina in maniera grave. Lo ha spiegato il governatore della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff, nel corso di un punto stampa con il cancelliere Olaf Scholz, che in mattinata ha visitato il luogo della strage. Al momento nessun italiano risulta coinvolto, come ha reso noto la nostra ambasciata a Berlino.





SEGNALATO ALLE AUTORITÀ

Intanto proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto. Il presunto attentatore è stato arrestato. É risultato positivo ai test antidroga. Si tratta di Taleb Jawad Hussein Al Abdulmohsen, cittadino saudita di 50 anni, un medico specializzato in psichiatria, con permesso di residenza permanente in Germania, dov'è arrivato nel 2006. Sarebbe noto per le sue posizioni anti-islamiche, sostenitore del partito di estrema destra AfD, attivo nell'aiuto ai rifugiati che vogliono ottenere asilo. Sui suoi social pubblicava opinioni estremiste e in alcune interviste avrebbe accusato la Germania di accogliere islamisti e rifiutare gli anti-islamici. Secondo i media locali, più volte le autorità saudite lo avrebbero segnalato a quelle tedesche. Al momento però sono pochi i dati verificati e la Polizia non può escludere alcuna ipotesi.





SCHOLZ, UNITI CONTRO CHI SEMINA ODIO

: queste le parole del cancelliere Olaf Scholz, che ha definito l'attacco al mercatino un'azione folle e terribile. "" ha aggiunto Scholz. Che nelle scorse ore è stato duramente criticato da Elon Musk, che ha parlato di lui come di unUn commento aspro che arriva il giorno dopo l'endorsement del miliardario al partito AfD, che secondo Musk rappresenta "