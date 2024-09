Attacco israeliano in Siria, il bilancio sale a 14 morti e 43 feriti

È salito a 14 morti e 43 feriti il bilancio degli attacchi israeliani nella provincia di Hama, nella Siria centrale. Sferrato nella notte tra domenica e lunedì, lo strike ha avuto conseguenze devastanti, lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale Sana. “Il numero dei martiri a seguito dell'aggressione israeliana su diversi siti nelle vicinanze di Mesyaf è salito a 14 e il numero dei feriti a 43”, ha dichiarato il direttore dell'ospedale della regione citato dalla Sana. Una Ong aveva precedentemente riferito di sette morti. “Intorno alle 23:20, il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo dal Libano nord-occidentale contro una serie di siti militari nella regione centrale”, ha dichiarato Sana citando una fonte militare.





GLI OBIETTIVI

Tra le vittime ci sarebbero anche soldati siriani. L’attacco è partito nella notte, aveva come obiettivi siti militari a Damasco Tartus e Homs, oltre che al centro di ricerca situato nella provincia di Hama. Le operazioni di Israele in Siria si sono intensificate dopo l'attacco del gruppo islamista palestinese Hamas contro Israele il 7 ottobre, che ha scatenato la guerra nella Striscia di Gaza.





LA RIUNIONE

A Tel Aviv ieri sera si è riunito il gabinetto di sicurezza israeliano. L'incontro è stato organizzato sull'onda dello scetticismo circa la riuscita dei negoziati per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi e dopo l'attacco al valico di Allenby, costato la vita a tre israeliani e all'attentatore, un camionista giordano. Nel frattempo proseguono le manifestazioni in Israele contro il governo, accusato di non fare abbastanza per ottenere la liberazione degli ostaggi.





BENNY GANZ

La pace sembra essere sempre più lontana. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken e Benny Gantz, leader del partito israeliano di unità nazionale, si sono incontrati a margine di una conferenza a Washington. Gantz ha sostenuto la necessità di esercitare maggiore pressione su Hamas per ottenere dei risultati che portino al cessate-il -fuoco in tutta l’area mediorientale. "Dopo mesi in cui Hamas non ha accettato il quadro, ci aspettiamo che il mondo appoggi Israele per aumentare la pressione civile e militare a Gaza", ha affermato Gantz, "Questo è ciò che ha portato al primo accordo sugli ostaggi ed è ciò che accelererà la sconfitta di Hamas" , ha detto al segretario di Stato americano. Secondo il leader israeliano il mondo deve sostenere una maggiore pressione militare su Hamas a Gaza, poiché l'accordo per la presa degli ostaggi sembra essersi arenato.