Attacco sul treno per Londra, esclusa la matrice terroristica Photo Credit: Ansa: Tayfun Salci

Alessandra Giannoli

02 novembre 2025, ore 15:29 , agg. alle 15:43

I feriti a colpi di coltello sono 11, arrestati due uomini, di nazionalità britannica, di 32 e 35 anni

Terrore sul treno per Londra. Esclusa, al momento, la matrice terroristica.  Sono in tutto undici  le persone ferite nel sanguinoso attacco compiuto ieri sera da due sospetti aggressori di nazionalità britannica finiti in manette. Teatro delle violenze un convoglio passeggeri in viaggio nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster e King’s Cross. La Polizia ha fornito un ulteriore aggiornamento sulle indagini, facendo sapere che due dei passeggeri rimasti feriti sono ancora in pericolo di vita. Il movente non è stato ancora chiarito. I due uomini (uno di colore e l’altro di origini caraibiche) arrestati dopo essere stati neutralizzati dagli agenti con i taser, mentre avevano ancora fra le mani i coltelli, hanno 32 e 35 anni. Entrambi restano in custodia cautelare. Sono accusati di tentato omicidio plurimo. Re Carlo III si è detto oggi inorridito e sgomento per lo spaventoso episodio. In un messaggio diffuso da Buckingham Palace il sovrano ha espresso profonda solidarietà nei confronti delle persone coinvolte nel grave fatto di sangue. Resta per ora invariato il livello di allerta sulla minaccia terroristica nel Regno Unito, ha riferito il ministro della Difesa John Healey, intervistato da Sky News Uk. Proseguono gli accertamenti a bordo del treno in cui sono stati accoltellati i passeggeri, tuttora fermo nella stazione di Huntingdon.

Le reazioni in Italia. "Sconcerto per il grave accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire. Vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e al popolo britannico", ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Seguo con apprensione le notizie del drammatico accoltellamento avvenuto nella contea del Cambridgeshire, non lontano da Cambridge, a circa ottanta chilometri da Londra. Un gesto di inaudita violenza che colpisce profondamente. Ai feriti, alle loro famiglie e al popolo britannico va la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica", queste le parole diffuse via social da Ignazio La Russa. "Sbigottito per quanto avvenuto, seguo con apprensione le notizie relative all'attacco su un treno nel Cambridgeshire. Sono fatti gravissimi che lasciano senza parole. Ai feriti e alle loro famiglie va la mia vicinanza. Rivolgo un pensiero al popolo britannico", così si è espresso oggi il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.


accoltellamento
Gran Bretagna
Londra
Re Carlo
treno

