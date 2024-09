Attilio Fontana a RTL 102.5: “Sull’autonomia una campagna montata ad arte, i LEP sono un falso problema”

Il Presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato ospite di Non Stop News, su RTL 102.5, in compagnia di Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.

Autonomia: la posizione di Savino (CEI)

“Mi sorprende questa posizione, perché credo che anche loro siano stati condizionati da questa campagna violenta che utilizza toni persuasivi. Hanno usato slogan che colpiscono, e forse anche i vescovi si sono limitati a leggere gli slogan e le loro bugie. So che Zaia ha inviato loro una lettera con le sue osservazioni, e io sono pronto a parlare con loro per spiegare che nessuna delle affermazioni della sinistra è vera. Quello che mi sorprende è che non si entra mai nel merito del perché si verificherebbero queste conseguenze. Mi sembra una di quelle campagne che vengono montate ad arte, in cui si continuano a ripetere bugie e false notizie, al punto che chi le ascolta finisce per ripeterle fino a farle diventare verità”.

“Autonomia darà la possibilità di essere più rapidi ed efficienti”

“L'autonomia permetterà ai territori di prendere le decisioni più adatte alle loro esigenze, poiché non tutto avviene allo stesso modo in Italia, in base alle differenze territoriali. Inoltre, ci sarà l'obbligo per gli amministratori locali di assumersi le proprie responsabilità e di non nascondersi dietro mamma Roma, accusandola di non fornire fondi o di non essere attento alle nostre esigenze. In questo modo, potremo essere più rapidi. Se esiste un problema al Sud, esiste anche un problema al Nord: la Lombardia negli ultimi anni ha raggiunto vette di competitività e produttività in tutte le classifiche, ma lo stiamo facendo con le mani legate dietro la schiena, correndo con regole diverse da quelle degli altri Paesi con cui dobbiamo competere. La burocrazia e le regole sono un rischio che alla lunga pagheremo, perché il mondo sta andando a 200 all'ora e noi, per competere con quel mondo, siamo costretti ad andare a 30 all'ora. È chiaro che con l'autonomia avremo la possibilità di essere più rapidi ed efficienti”.

Fontana: “I LEP sono un falso problema”

“I LEP sono un falso problema; fin dall'inizio ho detto che possono applicare qualunque paragrafo. Alla Lombardia non interessa nulla, perché oggi siamo la regione che costa meno di ogni altra regione italiana. È la prova che per me va bene tutto”.

Liguria

“Per quanto riguarda la Liguria, la strada da seguire è cercare di far capire ai cittadini liguri la drammatica situazione che si è creata, dove un presidente è stato costretto a dimettersi dopo aver subito accuse infamanti, nonostante per 9 anni abbia trasformato la Liguria in senso positivo e abbia cambiato molte situazioni. I liguri non devono lasciarsi condizionare da quanto è accaduto, ma devono capire se vogliono una persona eccellente come Toti, oppure tornare alla situazione di prima, in cui si faceva poco e si parlava molto”.

Umberto Bossi

“Umberto Bossi lo sento e ho avuto occasione di vederlo. Nonostante i limiti della sua malattia, è ancora in forma e lucido, e molto interessato alle questioni di questo Paese. È curioso che sia accaduta questa cosa sgradevole”.